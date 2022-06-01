Рівненська окружна прокуратура повернула у державну власність приміщення ЦНТЕІ вартістю 15 млн грн

Рівненська область / Новини регіону 01-июн, 2022, 08:039 prov 0

Північно-західним апеляційним господарським судом задоволено позовні вимоги керівника Рівненської окружної прокуратури щодо

скасування права приватної власності на частину будівлі Рівненського державного центру науково-технічної і економічної інформації, ринкова вартість якої – понад 15 млн грн.

Так, окружною прокуратурою встановлено факт безпідставної реєстрації права власності за приватною юридичною особою на частину будівлі № 22-а по вулиці Замковій у Рівному, що є державним майном.

Зокрема, органом управління даним майном є Міністерство освіти та науки України, а сама будівля перебуває у користуванні Рівненського державного центру науково-технічної і економічної інформації на праві державної власності та не підлягає відчуженню (приватизації).

На підставі викладеного, Рівненською окружною прокуратурою до суду було подано позовну заяву про визнання незаконним та скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та припинення права приватної власності юридичної особи на державне нерухоме майно, розташоване по вулиці Замковій у місті Рівне.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.