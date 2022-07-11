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За останню добу Рівненщина зустріла 156 переселенців

Рівненська область / Новини регіону 12-июл, 2022, 17:119 zipik 1
Новини Рівненщини.
На Рівненщину продовжують прибувати переселенці. Як розповів начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, це люди, переважно зі Сходу України, де тривають бойові дії. Більшість приїхали з дітьми.
«За останню добу Рівненщина зустріла 156 переселенців. А загалом область прийняла понад 70 тисяч переміщених осіб, із них на тривалий термін лишилися понад 50 тисяч. Нагадаю, на Рівненщині 2331 сім’я готова надати своє житло для переселенців – як у маленьких селах, так і у містах», - зазначив Віталій Коваль.
Так, на сайті prykhystok.gov.ua можна отримати інформацію бажаючим надати помешкання та тим, хто його шукає.
Також при Рівненській ОВА продовжує діяти «гаряча лінія» для розміщення переміщених осіб. Якщо вам потрібне тимчасове житло у Рівненській області, то телефонуйте за номерами: 098-505-83-25, 097-008-81-91.

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