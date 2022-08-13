Жителя Острога підозрюють в організації наркобізнесу

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури жителю Острога повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також неодноразовому збуті психотропних речовин (ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України).
10 серпня за місцем проживання підозрюваного та 3 інших фігурантів провадження проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено близько 60 грам метамфетаміну, орієнтовною вартістю за цінами «чорного ринку» близько 200 000 грн, сушене листя канабісу, близько 5 л прекурсорів, а також обладнання для кустарного виготовлення та вживання наркотичних речовин, ваги, сліп-пакети, грошові кошти, засоби зв’язку, кастет, стартовий пістолет, пристрій для відстрілу гумових куль марки «STALKER», 50 набоїв до нього та ще 12, за попередніми даними бойових, патронів.
Наразі у кримінальному провадженні призначено ряд експертиз, після проведення яких буде вирішуватись питання щодо повідомлення про підозри 3 іншим особам.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.