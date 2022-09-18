Відеоендоскоп: сфера використання та класифікація

Відеоендоскопи — прилади, які значно спрощують роботу, а також підвищують якість огляду внутрішніх частин автомобілів. Як правило, такі механізми складаються з еластичного зонда, камери та блока управління. Завдяки наявності таких елементів, відеоендоскопи дозволяють знімати відео всередині двигуна, виявляючи при цьому можливі поломки.

Для чого використовується технічний ендоскоп?

Сучасні технічні ендоскопи активно використовуються для обслуговування легкових та вантажних автомобілів, а також різної сільськогосподарської та комерційної техніки. Такі прилади допомагають швидко виявити чи оцінити наступні проблеми:

Внутрішні тріщини

Рівень зносу деталей та механізмів

Наявність сторонніх деталей, які знаходяться у лопостях та інших частинах автомобілів

Наявність ділянок, на яких відбулися процеси корозії

Варто виділити, що вони також допомагають визначити рівень цілісності кріплень.





Які види сучасних автомобільних цифрових відеоендоскопів існують?

Існують 2 види відеоендоскопів для автосервісу: жорсткі та гнучкі. Інша назва жорстких моделей — бороскопи. В конструкцію таких приладів входить спеціальна металева трубка, у якій знаходяться декілька твердотільних лінз. Освітлення забезпечується за рахунок наявності оптоволокна, яке повністю заповнює простір між 2 трубками. До головних параметрів, які напряму впливають на якість роботи жорстких відеоендоскопів, відносять розміри робочої частини та кут зору.

Автомобільні відеоендоскопи гнучкого типу працюють за рахунок якісного оптоволокна та цифрової оптики. В їх конструкцію виробники додають особливий оптоволоконний окуляр. Усі торцеві частини даного механізму служать основою для окуляра та об’єктиву. Головна особливість таких цифрових відеоендоскопів — гнучкий джгут, який дає можливість проникати навіть у важкодоступні місця, що пояснює підвищену їх популярність на ринку. На відміну від жорстких аналізаторів, гнучкі

бюджетні моделі відеоендоскопів забезпечують більш зручну зміну кута огляду. Під час їх використання, користувачу не потрібно діставати пристрій та змінювати положення трубок, що значно економить час на візуальний огляд двигуна зсередини.

Цифрові ендоскопи Launch та їх головні переваги

Прилади даного типу від компанії Launch відрізняються відносно низькою ціною, а також широким кутом огляду камери. Більшість моделей здійснюють запис зображень із роздільною здатністю 1280x720 мм.

Велику популярність на ринку отримав відеоендоскоп Launch VSP-600. Такий прилад має оптичний тип передачі даних. Його кут огляду як по вертикалі, так і по горизонталі, становить 60 градусів, що дає можливість проводити огляд із підвищеним комфортом.





Варто відзначити ще 4 переваги даної моделі: