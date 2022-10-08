Яка мінімальна допустима глибина протектора і як впливає показник на характеристики авто

Незалежно від того, зимовий, літній або всесезонный комплект шин - допустима глибина протектора є важливим

показником.

Адже протекторний візерунок покришки відповідає за щільність зчеплення в різних кліматичних і дорожніх умовах.

Зокрема, від рівня зносу протектора, залежить також керованість і стійкість автомобільної гуми. Цей показник

вплива є і на гальмівний шлях.

Мінімальний показник глибини протектора: як впливає на гальмівний шлях

Кожен водій знає, що автомобільні шини повинні використовуватися залежно від сезону. Це гарантує оптимальне зчеплення з дорожнім полотном, а також дозволяє безпечно пересуватися на своїй машині по вологій, обмерзлій і засніженій дорозі, комфортно керувати на сухому асфальті. Головне дотримуватися основного правила: допустима глибина протектора автошини повинна відповідати встановленим нормам:

зимові шини - до 4 мм;

для літніх покришок - до 2 мм.

Навіть якщо встановлений новий комплект, слід завжди дотримуватися певних правил безпеки. Якщо на вулиці погода не радує, краще не ризикувати, а вибрати розмірений, спокійний швидкісний режим. Їзда по засніженій трасі із швидкістю 40 км/год і з мінімальним показником протектора 4 мм, супроводжується тим, що гальмівний шлях складе не менше 50 метрів. Крижана кірка на поверхні може додати до такого значення ще двадцять метрів.

Чинники, що впливають на гальмівний шлях

Існують ключові фактори, що безпосередньо впливають на цей показник. Це стосується не лише стану покришок. Вкрай важливо враховувати погодні умови, якість найдорожчого полотна, а також досвідченість водія. Одним із головних факторів є стан самої машини:

У новому автомобілі кожен механізм працює без збоїв, справно та миттєво реагують на найменші кермові команди. Тому навіть екстрене гальмування проводитиметься одразу. Адже гальмівні колодки повністю справляються зі своїми завданнями, не відмовляють у відповідальний момент.

Важливу роль відіграють габарити та маса автомобіля. Тяжкому транспортному засобу складніше загальмуватиме.

Протектор покришок є одним із головних факторів, що впливають на гальмівний шлях. Важливим є не тільки ступінь зносу шини, але також і той факт, як правильно підібрано автогуму, з урахуванням особливостей клімату регіону, в якому вона експлуатується.

Багато експертів зазначають, що гальмівний шлях залежить від стану протектора на 50-60%. Це означає, що гума має бути завжди у належному стані, необхідно постійно стежити за її станом.

Різні тести та випробування із зимовими шинами вкотре підтверджують великий вплив глибини протектора на їх експлуатаційні властивості. Не виняток і літні шини, також це стосується і універсальних всесезонок. Щоб максимально убезпечити себе, слід змінювати гуму на своїй машині не пізніше того моменту, коли мінімальна глибина протектора досягне двох або чотирьох міліметрів.