Відбулося зариблення річок Закарпаття струмковою фореллю

Інспектори Державної екологічної інспекції у Закарпатській області разом з представниками Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства, рибоохоронного патруля, місцевих органів влади взяли участь в заходах зі штучного відтворення водних біоресурсів у рибогосподарських водоймах Закарпатської області. Зариблення має на меті збереження та відтворення аборигенних видів риб – струмкової форелі.
Під час зарибнення річки Ріка в адміністративних межах Горінчівської сільської територіальної громади вселено 8600 екземплярів малька форелі, а також потік Ільмен, що в селі Білин на Рахівщині, поповнився цьоголітками форелі на 1400 екземплярів.
Вселення здійснювалися за рахунок компенсаційних коштів енергетичних компаній, що реалізовують проєкти зеленої енергетики у Закарпатській області.