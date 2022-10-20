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Відбулося зариблення річок Закарпаття струмковою фореллю

Новини регіону / Закарпатська область 20-окт, 2022, 10:539 prov 0
Інспектори Державної екологічної інспекції у Закарпатській області разом з представниками Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства, рибоохоронного патруля, місцевих органів влади  взяли участь в заходах зі штучного відтворення водних біоресурсів у рибогосподарських водоймах Закарпатської області. Зариблення має на меті збереження та відтворення аборигенних видів риб – струмкової форелі.
Під час зарибнення річки Ріка в адміністративних межах Горінчівської сільської територіальної громади вселено 8600 екземплярів малька форелі, а також потік Ільмен, що в селі Білин на Рахівщині, поповнився цьоголітками форелі на 1400 екземплярів.
Вселення здійснювалися за рахунок компенсаційних коштів енергетичних компаній, що реалізовують проєкти зеленої енергетики у Закарпатській області.
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