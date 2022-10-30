ДБР повідомило про підозру заступниці директора Житомирського ліцею, яка виправдовувала путіна та чекала на «руській мір»

Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці директора ліцею №25 міста Житомира. У квітні 2022 року під час зборів колективу жінка виправдовувала путіна, наголошувала, що Україна та росія мають бути єдиним цілим, підтримала окупацію Кримського півострова та Донецької області.
Зокрема, вона говорила, що «росія нічого такого не хотіла, це Україна її спровокувала», «якби наше керівництво держави могло домовитись, йшло б на поступки рф, то ми б не знали, що таке війна», «збройні сили російської федерації ведуть визвольну боротьбу проти націоналістичних рухів та чинної влади», «ведення військ рф в Україну, а також запровадження так званої «політики путіна» у нашій державі піде на користь її розвитку».
Не змінилась думка педагога й після того, коли 4 березня 2022 року російська армія поцілила ракетою у навчальний заклад. Приміщення було неможливо відновити, тож його знесли. Вона ж у знищенні ліцею звинуватила українську владу, яка, мовляв, у її уяві розмістила там зброю.
У кінці жовтня справу передали до ДБР. Слідчі зібрали докази і повідомили жінці про підозру у виправдовуванні збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії російської федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, а також виправдовуванні та глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
Їй може загрожувати до 3 років позбавлення волі.
Працівники ДБР клопотатимуть у суді щодо взяття «любительніци руського міра» під домашній арешт та відсторонення від посади.
Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.