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В Зарічному засудили «старателя»

Рівненська область / Новини регіону 12-ноя, 2022, 07:329 prov 0
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Вараської окружної прокуратури Зарічненським районним судом засуджено 24-річного жителя с. Іванчиці Вараського району, якого обвинувачували у незаконному видобуванні бурштину (ч. 1 ст. 240-1 КК України).
Зокрема, встановлено, що 15 вересня цього року чоловік, перебуваючи на раніше пошкоджених незаконним видобуванням бурштину землях сільськогосподарського призначення поблизу с. Кухітська Воля,  маючи відповідні навики, за допомогою мотопомпи кустарного виготовлення та іншого заздалегідь підготовленого обладнання, методом гідророзмиву здійснив пошкодження верхнього шару ґрунту з метою незаконного отримання в такий спосіб «сонячного каміння».
Зловмисника на «клондайку» виявили працівники поліції.
Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді 51 тисячі гривень штрафу з конфіскацією знарядь злочину.
Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
Загалом, з початку року судами Рівненщини ухвалено вже 35 вироків відносно 44-х осіб за незаконне видобування, збут, придбання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину.
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