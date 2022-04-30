Сприяли незаконному переправленню іноземців через кордон України – підозрюють службових осіб рівненського

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури службовим особам та студенту одного з рівненських ВНЗ повідомлено про підозру у незаконному переправленні іноземців через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).За даними досудового розслідування, начальник та провідний фахівець одного з підрозділів закладу за попередньою змовою, упродовж липня-серпня 2021 року, та за пособництва студента-іноземця діючи повторно, виготовили запрошення 13 громадянам Туркменістану на навчання в університеті. При цьому вони достовірно знали, що запрошені не мають наміру навчатись у виші, проте сприяли їм у незаконному перетині державного кордону України.В межах цього кримінального провадження одному з його фігурантів раніше вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів.Досудове розслідування проводять слідчі ГУ НП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України та Управління СБУ в Рівненській області.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.