100 жителів Рівненщини засуджено за домашнє насильство

На Рівненщині стартувала щорічна Всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства», покликана привернути увагу до насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок.Будь-які потрясіння в суспільстві, особливо такі серйозні, як війна, коли багато громадян України втратили рідних та близьких людей, житло, роботу, звичний стиль життя і продовжують перебувати у стані невизначеності - сприяють збільшенню випадків домашнього насильства. Протидія таким кримінальним правопорушенням – один з пріоритетів роботи прокуратури.За словами начальниці ювенального відділу обласної прокуратури Олени Ткачук, ситуація на Рівненщині загалом відповідає сумним загальноукраїнським тенденціям. Так, упродовж цього року на території області обліковано понад 220 кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством. 167 обвинувальних актів цієї категорії вже скеровано до суду. З початку року ухвалено 100 вироків, у 9 провадженнях потерпілими є діти.