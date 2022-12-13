Рівне:

Створення та просування сайтів

У Житомирі судитимуть «кримінального авторитета»: «вибивав» гроші із застосуванням насильства та погрозами фізичної розправи

Новини регіону / Житомирська область 13-дек, 2022, 19:059 prov 0
Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом систематичного вимагання чужого майна, а також встановлення, поширення в суспільстві злочинного впливу (ч. ч. 2, 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України).
Як повідомлялося раніше, неодноразово судимий житель Житомира більше двох років нав’язував своє «кришування» окремим особам у вирішенні конфліктів, за що вимагав регулярну плату. У разі несплати грошей погрожував фізичною розправою.
Так, протягом двох років з двох братів він щомісячно вимагав 4 тис. грн. З інших потерпілих, з погрозами та побоями, «вибивав» значно більші суми. За даними слідства, сума «чорної каси» обвинуваченого, сплаченої потерпілими, перевищувала 120 тис. грн.
Фігуранту провадження обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави. Також накладено арешт на  автомобіль вартістю майже 240 тис. грн та 10 тис. грн,  вилучених під час затримання.
Злочин викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та Головним управлінням Нацполіції в області, яке проводило досудове розслідування.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
Схожі новини
«Вибивали» борг у підприємця з погрозами – у Житомирі судитимуть «смотрящого» над довічно ув’язненими та його спільника
Новини регіону / Житомирська область

«Вибивали» борг у підприємця з погрозами – у Житомирі судитимуть «смотрящого» над довічно ув’язненими та його спільника

Вимагав у військовослужбовця Національної гвардії України 10 тис. грн.
Новини регіону / Житомирська область

Вимагав у військовослужбовця Національної гвардії України 10 тис. грн.

У Житомирі судитимуть 23-річного ділка за шахрайство з бронежилетами
Новини регіону / Житомирська область

У Житомирі судитимуть 23-річного ділка за шахрайство з бронежилетами

На Житомирщині судитимуть злочинне угруповання, яке збувало ув’язненим наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби
Новини регіону / Житомирська область

На Житомирщині судитимуть злочинне угруповання, яке збувало ув’язненим наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби

У Житомирі взято під варту групу осіб, яких підозрюють у вчиненні розбійних нападів
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Житомирська область

У Житомирі взято під варту групу осіб, яких підозрюють у вчиненні розбійних нападів

Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору