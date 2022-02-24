Сили оборони України знищили ворожий катер.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.01.23 were approximately:особового складу / personnel – близько/ about 121480 (+720) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks – 3150 (+5) од,бойових броньованих машин / APV ? 6276 (+8) од,артилерійських систем / artillery systems – 2146 (+2) од,РСЗВ / MLRS – 447 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 220 (+0) од,літаків / aircraft – 287 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 277 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1894 (+2),крилаті ракети / cruise missiles – 749 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 18 (+1) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4936 (+4) од,спеціальна техніка / special equipment – 193 (+0).Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!