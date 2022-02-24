Сили оборони України знищили ворожий катер.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.01.23 were approximately:
особового складу / personnel – близько/ about 121480 (+720) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks – 3150 (+5) од,
бойових броньованих машин / APV ? 6276 (+8) од,
артилерійських систем / artillery systems – 2146 (+2) од,
РСЗВ / MLRS – 447 (+2) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 220 (+0) од,
літаків / aircraft – 287 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 277 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1894 (+2),
крилаті ракети / cruise missiles – 749 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ? 18 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4936 (+4) од,
спеціальна техніка / special equipment – 193 (+0).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ.