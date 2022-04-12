Столтенбергу можуть знову продовжити повноваження

Причина: війна в Україні.

Генеральному секретарю Столтенбергу можуть знову продовжити термін повноважень у вересні на тлі триваючої війни росії проти України. (А тло цієї війни продовжується з 2014 року).

Politico Про це пишез посиланням на європейських дипломатів.

Видання зазначає, що умовно є три рівні варіантів розвитку подій, які ранжуються за інтенсивністю розмов.

Продовження терміну повноважень Столтенберга - найбільш згадуваний варіант.

Другий рівень включає прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, прем'єр-міністра Естонії Кайю Каллас і міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

До третьої групи менш часто згадуваних імен входять прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте, президентка Словаччини Зузана Чапутова та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з Німеччини.

Оскільки досі всі генеральні секретарі НАТО були чоловіками, у лавах НАТО існує тиск з метою призначення жінки.

"Пора призначити генерального секретаря-жінку. Якщо чоловіки намагатимуться займати свої посади вічно, у справедливого представництва жінок ніколи не буде шансів", - сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Деякі союзники наполягають на більшій регіональній різноманітності. Столтенберг, який обіймає цю посаду з 2014 року, - колишній прем'єр-міністр Норвегії. Його попередниками були данець, нідерландець і британець.

Термін повноважень нинішнього генерального секретаря було швидко продовжено в березні минулого року після вторгнення росії в Україну. Зараз багато чиновників вважають, що ще одне продовження для Столтенберга, нехай навіть на короткий термін, є серйозною можливістю. Разом з тим, деякі делегації воліють бачити найближчим часом нове обличчя, як то кажуть - вливання свіжої, нової крові.

Також повідомлялося, що віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд є одним із кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО після Столтенберга.