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У Рівному судитимуть колаборанта, який підтримує збройну агресію росії та окупацію Криму

Війна з московитами 09-лют, 2023, 08:259 prov 77
Прокурорами Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно рівнянина, якого обвинувачують у колабораційній діяльності  (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
У ході досудового розслідування встановлено, що, 67-річний уродженець російської федерації, який вже багато років із сім’єю живе в Рівному, в умовах повномасштабного вторгнення підтримував дії агресора.
Він, зокрема, щонайменше двічі – у березні та серпні 2022 року в розмовах зі своїми знайомими на дачному масиві неподалік Рівного публічно закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора, а також заперечував здійснення збройної агресії проти України та встановлення і утвердження тимчасової окупації частини території України – Автономної Республіки Крим.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Рівненській області. Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.
Джерело.
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