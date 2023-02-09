У Рівному судитимуть колаборанта, який підтримує збройну агресію росії та окупацію Криму

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно рівнянина, якого обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).У ході досудового розслідування встановлено, що, 67-річний уродженець російської федерації, який вже багато років із сім’єю живе в Рівному, в умовах повномасштабного вторгнення підтримував дії агресора.Він, зокрема, щонайменше двічі – у березні та серпні 2022 року в розмовах зі своїми знайомими на дачному масиві неподалік Рівного публічно закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора, а також заперечував здійснення збройної агресії проти України та встановлення і утвердження тимчасової окупації частини території України – Автономної Республіки Крим.Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Рівненській області. Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.