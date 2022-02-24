Рівне:

Створення та просування сайтів

Столтенберг покине посаду НАТО

Війна з московитами / Актуально 14-лют, 2023, 14:309 swet 4
 
Єнс Столтенберг покине посаду генерального секретаря НАТО до жовтня поточного року.
 Про це пише  французька газета Le Figaro.
  Офіційний представник НАТО, з яким спілкувалися журналісти Le Figaro, наголосив, що мандат Столтенберга продовжували тричі – він тривав майже 9 років. Натомість генсек не планує подовжувати свої повноваження.
Газета нагадує, що в березні 2022 року лідери держав – членів Альянсу ухвалили рішення продовжити мандат Столтенберга до 30 вересня 2023 року через вторгнення путіна в Україну. 
Також деякі видання пишуть, що лідер НАТО відчув бажання лідерського політичного світу, щоб дану посаду посіла нова людина. 
На жаль, війна в Україні з 2014 року не припинилася, а дійшла до гарячої фази і великої трагедії.
Багато хто нинішню систему колективної безпеки порівнює із безпорадністю Ліги Націй, лояльність якої та" повзуча допомога" якої  не змогла зупинити найкривавішу ІІ світову війну.
Війна в Україні показала, що потрібно реформувати систему світової колективної безпеки, бо в центрі Європі відбувається кровожерливе варварство.
Схожі новини
Країни НАТО обговорюють поставки важчої зброї Україні
Війна з московитами / Україна і світ

Країни НАТО обговорюють поставки важчої зброї Україні

Столтенбергу можуть знову продовжити повноваження
Головна / Україна і світ / Актуально

Столтенбергу можуть знову продовжити повноваження

До перемоги. НАТО обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки потрібно
Головна / Війна з московитами

До перемоги. НАТО обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Обласна рада звернулася до лідерів світових держав та керівництва НАТО з вимогою про закриття неба над Україною
Рівненська область / Війна з московитами

Обласна рада звернулася до лідерів світових держав та керівництва НАТО з вимогою про закриття неба над Україною

Спільні навчання Сил оборони Грузії та НАТО пройдуть 20-25 березня.
Війна з московитами / Україна і світ

Спільні навчання Сил оборони Грузії та НАТО пройдуть 20-25 березня.

Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору