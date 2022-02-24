Столтенберг покине посаду НАТО

Єнс Столтенберг покине посаду генерального секретаря НАТО до жовтня поточного року.

Про це пише французька газета Le Figaro.

Офіційний представник НАТО, з яким спілкувалися журналісти Le Figaro, наголосив, що мандат Столтенберга продовжували тричі – він тривав майже 9 років. Натомість генсек не планує подовжувати свої повноваження.

Газета нагадує, що в березні 2022 року лідери держав – членів Альянсу ухвалили рішення продовжити мандат Столтенберга до 30 вересня 2023 року через вторгнення путіна в Україну.

Також деякі видання пишуть, що лідер НАТО відчув бажання лідерського політичного світу, щоб дану посаду посіла нова людина.

На жаль, війна в Україні з 2014 року не припинилася, а дійшла до гарячої фази і великої трагедії.

Багато хто нинішню систему колективної безпеки порівнює із безпорадністю Ліги Націй, лояльність якої та" повзуча допомога" якої не змогла зупинити найкривавішу ІІ світову війну.

Війна в Україні показала, що потрібно реформувати систему світової колективної безпеки, бо в центрі Європі відбувається кровожерливе варварство.