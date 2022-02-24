Столтенберг покине посаду НАТО

Єнс Столтенберг покине посаду генерального секретаря НАТО до жовтня поточного року.Війна в Україні показала, що потрібно реформувати систему світової колективної безпеки, бо в центрі Європі відбувається кровожерливе варварство.
Про це пише французька газета Le Figaro.
Офіційний представник НАТО, з яким спілкувалися журналісти Le Figaro, наголосив, що мандат Столтенберга продовжували тричі – він тривав майже 9 років. Натомість генсек не планує подовжувати свої повноваження.
Газета нагадує, що в березні 2022 року лідери держав – членів Альянсу ухвалили рішення продовжити мандат Столтенберга до 30 вересня 2023 року через вторгнення путіна в Україну.
Також деякі видання пишуть, що лідер НАТО відчув бажання лідерського політичного світу, щоб дану посаду посіла нова людина.
На жаль, війна в Україні з 2014 року не припинилася, а дійшла до гарячої фази і великої трагедії.
Багато хто нинішню систему колективної безпеки порівнює із безпорадністю Ліги Націй, лояльність якої та" повзуча допомога" якої не змогла зупинити найкривавішу ІІ світову війну.
Про це пише французька газета Le Figaro.
Офіційний представник НАТО, з яким спілкувалися журналісти Le Figaro, наголосив, що мандат Столтенберга продовжували тричі – він тривав майже 9 років. Натомість генсек не планує подовжувати свої повноваження.
Газета нагадує, що в березні 2022 року лідери держав – членів Альянсу ухвалили рішення продовжити мандат Столтенберга до 30 вересня 2023 року через вторгнення путіна в Україну.
Також деякі видання пишуть, що лідер НАТО відчув бажання лідерського політичного світу, щоб дану посаду посіла нова людина.
На жаль, війна в Україні з 2014 року не припинилася, а дійшла до гарячої фази і великої трагедії.
Багато хто нинішню систему колективної безпеки порівнює із безпорадністю Ліги Націй, лояльність якої та" повзуча допомога" якої не змогла зупинити найкривавішу ІІ світову війну.