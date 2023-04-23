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На Буковині оперативно затримали підозрюваного у підпалі церкви та магазину

Новини регіону / Чернівецька область 24-кві, 2023, 11:399 prov 0
З чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого. 
Сьогодні вранці, 24 квітня, до поліції надійшло повідомлення про пожежу в селі Мілієво Вижницького району. Для з’ясування обставин події на місце інциденту виїхали співробітники Вижницького районного відділу поліції та ДСНС.
Правоохоронці попередньо з'ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу. Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили порушника. Ним виявився 34-річний житель села Іспас.
Співробітники поліції затримали чоловіка в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин та мотивів вчинених правопорушень.
Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
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