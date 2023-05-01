Оперативна інформація станом на 06.00 01.05.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася чотириста тридцять друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.Російська федерація і надалі застосовує тактику терору. Минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, є загиблі та поранені серед цивільного населення.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби відбито понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації.На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та Середина-Буда на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Миколаївка, Галаганівка, Архипівка, Леонівка та Олександрівка Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Дружба, Бачівськ, Сопич Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове на Харківщині.На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Колодязі, Торське, Верхньокам’янське, Cпірне і Роздолівка - Донецької.На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Іванівське та Олександро-Шультине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Залізне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівку, Водяне та Первомайське Донецької області.На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів також зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку, Новояковлівку та Кам’янське Запорізької області; а також Херсон, Одрадокам’янку та Білозерку Херсонської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис на Херсонщині.Противник і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК «вагнер», до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області.Подібне поповнення очікується і в районі Луганська. Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб із числа засуджених. Підготовка триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі.Так званим керівництвом Луганської області опрацьовується питання щодо відчуження нерухомого майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території області. Відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника.Також, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів.Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо!Слава Україні!