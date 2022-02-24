Лікар із Закарпаття гвалтував своїх пацієнтів поки вони були під дією препаратів

У Закарпатській області лікар Іршавської лікарні, Ковач Юрій Степанович, на робочому місці надавав своїм пацієнтам препарати, від яких вони або втрачали свідомість, або не могли зрозуміти, що відбувається навкруги.
Як пише журналіст Віталій Глагола, під час дії подібного препарату Юрій Ковач здійснював дії сексуального характеру стосовно пацієнта, які він фільмував на камеру власного телефону.
Під час процесуальних дій у нього знайшли декілька сотень інтимних фото та відео пацієнтів.
"Також, якщо жертва сексуальних втіх цього хворого покидька телефонувала йому, то в нього на заставці з'являлося фото жертви інтимного характеру, яке він робив раніше", - додав журналіст.
Згвалтування в Україні - інші випадкиМинулого року до 14 років позбавлення волі засуджено зловмисника за сексуальне насильство над малолітнім хлопчиком. Як повідомила Київська міська прокуратура, мешканець Полтавщини, відвідуючи родичів малолітнього хлопчика, часто залишався доглядати за ним. Користуючись відсутністю сторонніх осіб, чоловік упродовж декількох років розбещував та ґвалтував малолітнього. На момент початку вчинення протиправних дій хлопчику було всього 6 років.
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