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Малиново-кофейный секрет сохранения молодости тела
Переглядів Переглядів: 21  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 08:41
Малиново-кофейный секрет сохранения молодости тела

В косметологии малина нашла широкое применение в виде масок, соком протирают кожу лица – и она становится белее, чище, уходят угри и покраснение. Благодаря малине можно омолодить и освежить и кожу лица, и всё тело!
Предвидя скептические высказывания о том, что только малиной вряд ли можно омолодиться, мы даже спорить не будем – что верно то верно. Эта нежная ягодка вовсе не панацея. Но тот способ её использовать, о котором мы расскажем, действительно хорош. Но подходит не всем женщинам, а только лишь тем, кто любит себя или… собирается начать это делать сейчас!
Опустим рассуждения о том, как это важно, и сразу же перейдём к сути и расскажем, как малина может сделать наше тело ещё более прекрасным.
Малиново-кофейный скраб для тела
Конечно, хорошо, если малина растёт у вас в саду или ваша дача находится в лесу – там полно всяких ягод! Остальным придётся купить малину – на процедуру уйдёт 300–500 г ягод (если половину из них вы не съедите до того, как они станут скрабом).
Если нет свежих ягод, возьмите замороженные (пусть только оттают), а можно купить сушеную малину, примерно 200 г, залить кипятком, потом чаёк выпить, а ягоды – в дело!
Второй ингредиент – кофейная гуща, которую можно накопить за несколько дней. Выпиваете кофе, а гущу выкладываете тонким слоем на блюдечко – и высушиваете, затем складываете в баночку. Скопилось достаточно – значит, пора устраивать спа-салон!
Смешиваете малину со спитым кофе, а дальше – как пожелаете: добавить можно немного любимого геля для душа, или столовую ложку мёда/желток/столовую ложку оливкового масла (сметаны)... Это будет эффективное очищение, обогащённое тонизированием и питанием. Только выберите из списка один ингредиент, а не все сразу!
Усилят эффект листья малины (купить их в ближайшей аптеке или заготовить летом самостоятельно – это тоже по желанию). Сушёные листья можно измельчить и запарить кипятком, а затем эту кашицу добавить в скраб.
Такая процедура способствует и осветлению пигментных пятен (в основном благодаря малиновому соку).
Это довольно простое и оригинальное спа-удовольствие не подойдёт людям с серьёзными заболеваниями кожи!
Подготовив скраб, наносите его на чистое тело и нежными движениями массируете кожу. Под воздействием целебных компонентов она напитывается витаминами, кофе тонизирует её, кофейные частички и зёрна малины помогают удалить с кожи тела всё лишнее – и в результате вы удивитесь, сколько восторженных слов было припасено на этот случай в вашем лексиконе!
Джерело: provinciyka.rv.ua
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