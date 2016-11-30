 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Землекористувачі та власники землі Рівненщини сплатили майже ..
На Рівненщині суб‘єкти господарювання сплатили протягом січня - листопада 2016 року 289,7 млн. грн. ...


У Рівному ліквідовано три незаконні заправки
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області припинили 3 факти незаконної реалізаці ...


Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року З 20 по 27 листопада в МБК ...


Рівненські митники знову запобігли незаконному експорту дере ..
Факт порушення митних правил було зафіксовано працівниками Рівненської митниці ДФС.Приватний підприє ...


У Рівному припинено діяльність чергової незаконної АЗС (фото ..
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області, в рамках оп ...


Від роботи з підприємствами-боржниками Рівненщини до бюджету ..
Одним з найважливіших завдань органів Головного управління ДФС у Рівненській області є здійснення ко ...


Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області в рамках опе ...
 
Рада дозволила притягнути Новинського до кримінальної відповідальності
Переглядів Переглядів: 20  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 13:23
Рішення підтримали 228 нардепів.
Верховна Рада на ранковому пленарному засіданні 8 грудня підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського. Це рішення підтримали 228 народних депутатів.
До парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності Новинського надійшло 4 листопада.
Нагадаємо, 6 грудня Комітет Верховної Ради України з питань регламенту вирішив, що не має підстав визнати законним, мотивованим і обгрунтованим подання генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Новинського.
Від травня 2014 року Генпрокуратура проводить розслідування за фактом перевищення влади і службових повноважень високопосадовцями, зокрема Вадимом Новинським, при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ (Московського патріархату) Володимира Сабодана – Олександра Драбинка. Новинський підозрюється у співучасті. Депутат справу проти себе називає сфабрикованою.
У вівторок стало відомо, що у цій справі також оголосили підозру Валерію Коряку, екс-президенту Віктору Януковичу і екс-голові МВС Віталію Захарченкові.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Янукович ліквідував опозицію в Раді
  • обласна рада відхилила подання прокурора
  • ДЕПУТАТИ ВІДМОВИЛИ ПРОКУРАТУРІ
  • МАСЛІЙ ВІДПОВІСТЬ ПЕРЕД БОГОМ
  • 30 депутатів можуть віддати під суд

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Декабрь 2016 (14)
    Ноябрь 2016 (54)
    Октябрь 2016 (45)
    Сентябрь 2016 (30)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика