Рада дозволила притягнути Новинського до кримінальної відповідальності

Рішення підтримали 228 нардепів.

Верховна Рада на ранковому пленарному засіданні 8 грудня підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського. Це рішення підтримали 228 народних депутатів.

До парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності Новинського надійшло 4 листопада.

Нагадаємо, 6 грудня Комітет Верховної Ради України з питань регламенту вирішив, що не має підстав визнати законним, мотивованим і обгрунтованим подання генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Новинського.

Від травня 2014 року Генпрокуратура проводить розслідування за фактом перевищення влади і службових повноважень високопосадовцями, зокрема Вадимом Новинським, при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ (Московського патріархату) Володимира Сабодана – Олександра Драбинка. Новинський підозрюється у співучасті. Депутат справу проти себе називає сфабрикованою.

У вівторок стало відомо, що у цій справі також оголосили підозру Валерію Коряку, екс-президенту Віктору Януковичу і екс-голові МВС Віталію Захарченкові.