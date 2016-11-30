Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області в рамках опе ...
Рада дозволила притягнути Новинського до кримінальної відповідальності
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Сегодня, 13:23
Рішення підтримали 228 нардепів. Верховна Рада на ранковому пленарному засіданні 8 грудня підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського. Це рішення підтримали 228 народних депутатів. До парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності Новинського надійшло 4 листопада. Нагадаємо, 6 грудня Комітет Верховної Ради України з питань регламенту вирішив, що не має підстав визнати законним, мотивованим і обгрунтованим подання генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Новинського. Від травня 2014 року Генпрокуратура проводить розслідування за фактом перевищення влади і службових повноважень високопосадовцями, зокрема Вадимом Новинським, при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ (Московського патріархату) Володимира Сабодана – Олександра Драбинка. Новинський підозрюється у співучасті. Депутат справу проти себе називає сфабрикованою. У вівторок стало відомо, що у цій справі також оголосили підозру Валерію Коряку, екс-президенту Віктору Януковичу і екс-голові МВС Віталію Захарченкові.