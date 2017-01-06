Выбирая лучшее удобрение для ваших растений

Существует два вида удобрений: органические и неорганические. Неорганические удобрения также называют химическими удобрениями. Этот тип удобрений изготовлен в лабораториях искусственно и содержит важные питательные вещества, такие как фосфор, азот и калий. Эти питательные вещества легко усваиваются растениями. Органические удобрения, с другой стороны, изготовлены из натуральных ингредиентов. Есть и органо-минеральные удобрения galicina.com.ua.

Это удобрение содержит большое количество азота, фосфора и калия. Существуют различные виды органических удобрений, что очень хорошо для ваших овощей. Одним из них является компост. Чтобы сделать компост, вам достаточно просто выкопать яму в целом, а затем заполнить ее органическими отходами, такими как сушеные листья и растительные пилинги. Органические отходы оставляйте на 5 месяцев, прежде чем использовать его.

Другой тип - эмульсия рыбы. Это - форма жидкого органического удобрения. Чтобы сделать его, Вам нужны вода, эмульсия рыбы и контейнер. Все, что Вы должны сделать, смешать 1 галлон воды со столовой ложкой эмульсии рыбы. Вы также можете использовать помет птицы или животных. Птичий помет имеет высокое содержание кальция и многих других питательных веществ, важных для роста овощей.

Некоторые люди также используют костную пыль. Она смешивается с семенем еды, ламинария и доломитовой извести. Это также имеет очень высокое содержание кальция. Когда дело доходит до не органических типов, то вот 3 основных ингредиента: азот, фосфор и калий. Существуют различные преимущества, по которым неорганические типы удобрений лучше органических. Одно из них заключается в том, что растения легко поглощают их. Это означает, что если у вас есть погибающие растения, эти удобрения могут быстро их спасти.

Питательные вещества в органических удобрениях должны быть сначала разбиты для того, чтобы быть поглощенными. Неорганические типы также выгоднее для удобства. Это потому, что они легкодоступны во многих садоводческих магазинах. Чтобы сделать органическое удобрение, это занимает довольно долго времени. А если вы являетесь крупномасштабным фермером, у вас могло и не быть времени, чтобы сделать их.

Есть также несколько недостатков, которые приходят с использованием неорганического удобрения. Они более дорогие, чем органические. Вы также можете иметь проблемы со скачиванием. Смывание - это термин, используемый для описания смыва удобрения. Причина, почему это настолько распространено, это то, что питательные вещества находятся в их самых основных компонентах.

Другим недостатком является то, что они также имеют соединения и соли, которые растения не могут усвоить. Эти соединения и соли, затем остаются в почве. Со временем такие соединения могут изменить химический состав почвы. Это означает, что с течением времени почва может стать не такой хорошей, как это было, когда вы начали выращивать ваши растения. Один недостаток неорганических удобрений в том, что они могут повредить ваши растения.

Если вы используете слишком много удобрений, растения могут быть уничтожены. Хотя неорганические удобрения имеют свои недостатки, существуют меры, которые можно предпринять, чтобы свести к минимуму их недостатки. Один из них, это тщательно поливать ваши растения, чтобы предотвратить смывание. Прочитав эту статью, вы теперь в лучшем положении, и сможете выбрать удобрение, которое лучше всего работает.