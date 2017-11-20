Менше швидкості, більше контролю. Які зміни чекають на українських водіїв?

Щодня на українських дорогах гине в середньому 12-15 людей. Згідно із дослідженнями Світового банку, Україна має один із найвищих рівнів травмування на дорогах у світі. За підсумками 9 місяців цього року на дорогах України сталося майже 117 тисяч аварій, у яких 19 тисяч людей постраждали і понад 2,3 тисячі людей загинули. Безпекова ситуація на українських дорогах викликає занепокоєння як звичайних громадян, так і чиновників. Центр громадського моніторингу та контролю дослідив, що можна зробити, аби змінити ситуацію на краще.



Будівництво заради безпеки

Не секрет, що загальний стан доріг в Україні досі лишається дуже далеким від європейських стандартів. Це стосується не лише якості дорожнього покриття, а й впорядкованості конструктивних елементів доріг, наявності знаків та розмітки. Помічати зміни українці почали лише з кінця минулого року, коли у країні почало розгортатися більш системне будівництво доріг.

За інформацією Укравтодору, цього року було відремонтовано у 20 разів більше доріг, ніж минулого. Як стверджують чиновники, усі закупівлі матеріалів для ремонту здійснювались через платформу ProZorro, завдяки чому вдалося заощадити понад 2,5 мільярди гривень.

Крім того, у цьому році Укравтодор нарешті розпочав Національну програму безпеки дорожнього руху, яка передбачає будівництво наземних пішохідних переходів, кільцевих розв’язок та острівків безпеки. Нові інженерні спорудження вже звели у Київській, Кіровоградській, Львівській та Харківській областях. А в місті Лохвиця Полтавської області з’явилася перша в Україні система уповільнення дорожнього руху, яка має вигляд острівця на трасі безпосередньо перед заїздом у місто. Аби проїхати повз нього, водії змушені будуть пригальмовувати та зменшувати швидкість. Острівець підсвічується вночі завдяки сонячним батареям, тому його вказівники помітні водіям із відстані кількасот метрів.

Попри перші успіху дорожнього будівництва, стан українських доріг усе ще залишає бажати кращого, і попереду ще дуже багато роботи. Протягом трьох років «Укравтодор» має облаштувати по всій країні 500 кільцевих розв'язок, 500 острівків безпеки та 1000 наземних пішохідних переходів. А наступного року в автодорі обіцяють почати будівництво доріг із цементобетонним покриттям, які стійкіші до руйнувань і дешевші в утриманні.

«Дорожнє будівництво – один із показників якісних змін, які відбуваються в державі»,– зауважив Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпропетровської області.



Порушив – плати

Звісно, питання безпеки на дорогах значною мірою залежить від їхньої якості та облаштування, але це лише одна із умов. За статистикою, головними причинами ДТП є перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування та проїзду перехрестя. Тож 10 листопада уряд підтримав зміни до законодавства щодо підвищення безпеки дорожнього руху, які ініціювало міністерство внутрішніх справ. Головні новації стосуються обмеження швидкості у населених пунктах, системи штрафів та впровадження відеофіксації порушень дорожнього руху.

З 1 січня 2018 року максимальна швидкість руху в населених пунктах зменшиться з 60 км/год до 50 км/год. Відповідна постанова Кабміну вже офіційно опублікована. Така швидкість не лише встановлена в Європі і США, а й рекомендована за результатами дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я. Згідно із розрахунками організації, при швидкості 60 км/год гальмівний шлях сягає 55 метрів, а ймовірність летального результату при зіткненні із пішоходом – 82%, натомість при швидкості 50 км/год гальмівний шлях складає 40 метрів, а ймовірність летальних наслідків знижується до 20%.

«Україні не потрібно сьогодні проходити той двадцятирічний шлях, який пройшла Європа, працюючи над безпекою дорожнього руху. Треба брати те цінне, що є у наших колег у Європі, й адаптувати його до українських умов», – впевнений президент «Асоціації безпеки дорожнього руху» Михайло Берлін.

Втім, експерти погоджуються, що будь-які швидкісні обмеження залишатимуться марними, якщо порушення правил дорожнього руху не будуть фіксуватися, а водії не нестимуть відповідальності. Саме тому одна з пропозицій – це запровадження системи автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР. Як стверджують у МВС, за півтора роки по всій Україні можуть встановити близько 4000 камер відеофіксації. Для порівняння, встановлення лише 500 камер у Польщі знизило смертність на дорогах на 30%.

Крім того, пропонується збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Якщо зміни ухвалять, то за перевищення максимально дозволеної швидкості (50 км/год) штрафуватимуть на 3400 гривень (зараз 510 гривень), таку ж суму доведеться заплатити за втечу з місця ДТП. Штраф за керування авто без водійського посвідчення може збільшитися у 20 разів: за новими правилами він сягатиме 10 200 гривень, а в разі повторного порушення – 40 800 гривень. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне порушення – 40 800 гривень.

За водіння в нетверезому стані штраф складатиме 10 200 грн. Якщо водій сяде за кермо напідпитку вдруге і навіть втретє, заплатить штраф 20 400 грн і 40 800 відповідно. Для тих, хто спровокував ДТП у нетверезому стані, яке призвело до тяжких наслідків або навіть до загибелі людей, пропонується посилення кримінальної відповідальності – позбавлення волі від 7 до 12 років без права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 10 років. Наразі за цей злочин передбачається строк від 5 до 10 років без права керування від 1 до 3 років.

Усі ці зміни, окрім зниження максимальної швидкості до 50 км/год, мають бути ухвалені Верховною Радою. Відповідний законопроект уже зареєстрований на сайті парламенту і чекає на голосування. Якщо депутати узаконять зміни, уже найближчим часом на водіїв чекає суттєве посилення відповідальності за порушення ПДР. Проте важливо пам’ятати, що безпека на дорогах залежить не від суворості покарання, а від свідомості кожного: водіїв, велосипедистів, пішоходів. Ні в якому разі не сідати за кермо після вживання алкоголю, переходити дорогу лише у дозволених місцях, у темний час доби носити одяг зі світловідбивними елементами – прості правила, які можуть зберегти життя.

Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю.