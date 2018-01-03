Майже 6 мільярдів гривень податкових платежів спрямувала Рівненщина до бюджетів усіх рівнів

За 2017 рік платники податків Рівненщини перерахували до Зведеного бюджету 5 948 мільйонів гривень податків і зборів. Цей показник більш, ніж на 1 354 мільйонів гривень, або на 30 відсотків перевищує минулорічні показники.

При цьому, до державної казни надійшло на 635 мільйонів гривень більше, або на 34 відсотки, до місцевих бюджетів перевищення склало 719 мільйонів гривень, або 27 відсотків.

«Такому результату ми завдячуємо, насамперед, нашим платникам податків, котрі розуміють наскільки важливо своєчасно здійснювати належні відрахування до бюджетів усіх рівнів. Інструменти адміністрування податкових платежів постійно вдосконалюються. Завдяки оновленню електронних сервісів, наші платники можуть виконувати свої податкові зобов’язання на більш високому технологічному рівнів. В свою чергу фахівці ДФС мають можливість аналізувати великі масиви звітної інформації на якісному рівні. Однак, без діалогу з платниками на партнерських засадах, вирішувати завдання з наповнення бюджетів було б надзвичайно складно», - підкреслив начальник Головного управління ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.

ГУ ДФС у Рівненській області.