 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Виявлення порушень законодавства при виплаті заробітної плат ..
У територіальних органах фіскальної служби області на постійній основі організована робота щодо вияв ...


Майже 6 мільярдів гривень податкових платежів спрямувала Рів ..
За 2017 рік платники податків Рівненщини перерахували до Зведеного бюджету 5 948 мільйонів гриве ...


У 2017 році місцеві громади Рівненщини отримали на 20% більш ..
Місцеві бюджети Рівненщини, за підсумками 2017 року, отримали на 719 мільйонів гривень більше, ніж ...


На Рівненщині для 3-х будинків сімейного типу купили житло
Окрім цього, торік закуплено соціальне житло для двох дітей-сиріт у Костопільському районі та Висоць ...


Свято баскетболу
Традиційно, вже 35 рік поспіль, у приміщенні обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної шко ...


Місцеві громади Рівненщини в 2017 році отримали понад 3,4 мі ..
Місцеві бюджети Рівненщини, за підсумками 2017 року, отримали на 719 мільйонів гривень більше, ніж ...


Старшокласники Рівненщини вчилися у Школі громадянської акти ..
Молодь Рівненщини навчали активності та волонтерству у «Школі сприяння розвитку громадянського суспі ...
 
Майже 6 мільярдів гривень податкових платежів спрямувала Рівненщина до бюджетів усіх рівнів
Переглядів Переглядів: 69  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 12:52
За 2017 рік платники податків Рівненщини перерахували до Зведеного бюджету 5 948 мільйонів гривень податків і зборів. Цей показник більш, ніж на 1 354 мільйонів гривень, або на 30 відсотків перевищує минулорічні показники.
При цьому, до державної казни надійшло на 635 мільйонів гривень більше, або на 34 відсотки, до місцевих бюджетів перевищення склало 719 мільйонів гривень, або 27 відсотків.
«Такому результату ми завдячуємо, насамперед, нашим платникам податків, котрі розуміють наскільки важливо своєчасно здійснювати належні відрахування до бюджетів усіх рівнів. Інструменти адміністрування податкових платежів постійно вдосконалюються. Завдяки оновленню електронних сервісів, наші платники можуть виконувати свої податкові зобов’язання на більш високому технологічному рівнів. В свою чергу фахівці ДФС мають можливість аналізувати великі масиви звітної інформації на якісному рівні. Однак, без діалогу з платниками на партнерських засадах, вирішувати завдання з наповнення бюджетів було б надзвичайно складно», - підкреслив начальник Головного управління ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Понад 3,6 мільярда гривень податкових платежів
  • До бюджетів всіх рівнів на Рівненщині мобілізовано більше 2 мільярдів гриве ...
  • До бюджетів всіх рівнів на Рівненщині мобілізовано більше ніж 963 млн грн п ...
  • Доходи місцевих бюджетів Рівненщини склали понад 1,6 мільярда гривень
  • Майже 3 мільярди гривень податкових платежів спрямувала Рівненщина до бюдже ...

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, хабара, чоловіка

    Показати всі теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору