Рівненські митники не дозволили ввезти в Україну автомобілі по підроблених документах

Рівненською митницею ДФС попереджено спробу незаконного переміщення через митний кордон транспортних засобів, шляхом подання документів, які мають ознаки підробки.

На митному посту «Городище» під час проходження митного контролю на смузі руху «зелений коридор» затримані 3 (три) транспортні засоби особистого користування марок «MERCEDES», «AUDI» та «OPEL» з іноземною реєстрацією, власники яких, громадяни України, мали намір ввезти дані автомобілі на митну територію України у режимі «транзит».

Під час проходження митного контролю працівником митниці було виявлено, що для переміщення через митний кордон України, власниками транспортних засобів використовуються супровідні документи що містять неправдиві відомості та ознаки підробок.

Таким чином, громадяни-резиденти, вчинили дії спрямовані на переміщення транспортних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів, документів які мають ознаки підробки.

По даному факту складено протоколи про порушення митних правил за статтею 483 МК України, санкція якої передбачає накладення штрафу у розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил разом з конфіскацією цих товарів.

Рівненська митниця ДФС України

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