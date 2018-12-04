Как не потерять свои «кровные во время путешествия

Многие туристы, прибыв на отдых, забывают буквально обо всем, включая правила элементарной финансовой безопасности. И это не удивительно долгожданная поездка, смена обстановки, новое необычное место, и море впечатлений. Этим с удовольствием пользуются местные жители, которые промышляют всевозможными видами надувательства приезжих, с целью финансовой выгоды.
Многие из них имеют постоянную работу, оттачивая мастерство вымогательства небольших сумм денег у туристов. А некоторые являются профессиональными мошенниками, не имея других источников дохода. Самый просто и, если можно так выразиться безобидный, метод обмана используют таксисты. Вы заказываете такси, водитель везет вас по месту назначения, в конце поездки он абсолютно честно, согласно счетчику, озвучивает сумму. Вы протягиваете купюру и вот тут то начинается жульничество таксист предельно вежливо и деликатно начинает уверять вас в том, что вы дали, например, банкноту достоинством не 100 условных единиц, а 10. Перепутать легко, особенно учитывая, что туристы не привыкли отличать местные купюры одну от другой. В 99 случаях из 100 мошенничество удается и водитель получает деньги.
Существуют безобидные, фактически легальные, способы отъема денег у приезжих. Например, курсы обмена валют в гостиницах часто на 10-20% выше, чем в банках. Турист может и не знать реального курса, а потому пользуется услугой обмена денег в отеле.
Да и нет гарантии, что деньги не фальшивые. В то время как в банках купюры тщательно проверяют. Счетчик банкнот с детектором даст тотный ответ о подлинности той или иной купюры.
Горничные при уборке номера могут не побрезговать вытащить у вас пару банкнот, или прихватить мобильник. Доказать кражу будет очень трудно, поэтому рекомендуем хранить все ценности в сейфе, который чаще всего наличествует в номере.
Не храните всю привезенную с собой сумму денег наличными на дворе 21-й век, карта Visa или MsterCard есть у каждого, и принимают их в любом банкомате мира. А вот электронные деньги, такие, например, как WebMoney, лучше заранее обналичить вывести может быть не так просто и быстро. Не меняйте деньги вне отелей и банков, даже если какой-нибудь добрый человек, разговорившись за кружечкой пива в баре, по дружески предложит вам очень выгодный курс.
Есть и более коварные способы обмана, которые могут иметь серьезные последствия для вашего здоровья, или даже летальный исход. Чаще всего жестокие методы применяют мошенники в тех странах, куда приезжают туристы с целью пикантно провести время с женским полом. Приведя выбранную девушку в свой гостиничный номер, мужчина идет в душ, перед тем как заняться делом. Выйдя из душа, он может запросто девушку не обнаружить. Впрочем, как и всю наличность, мобильник, другие ценные вещи. Некоторые представительницы самой древней профессии не постесняются подсыпать в напиток снотворное или другое сильно действующее вещество. Последствия могут быть разными турист просыпается через день или даже два в незнакомом месте без сил и средств к существованию.