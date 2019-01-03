Как необходимо заполнять иск в суд?

Для того чтобы обратиться в судебные органы для разрешения определенной конфликтной ситуации, необходимо, прежде всего, составить иск. Это официальная бумага, в которой истец излагает свои требования. Однако следует понимать, что исковое заявление в обязательном порядке должно быть правильно и грамотно составлено. Иначе оно попросту не будет принято канцелярией суда до момента его полного исправления.
Кроме этого необходимо понимать, что подача иска в суд осуществляется совместно с уплатой госпошлины, размер которой установлен законом.
В сегодняшней статье мы с вами разберемся, как правильно составить исковое заявление. В данной бумаге обязательно должно указываться название судебной инстанции, в которую подается иск, личные данные заявителя и ответчика, требования истца, стоимость заявление (возмещение морального или же материального вреда), список документов, прилагающихся в дополнительном порядке к делу, а также дата и подпись самого истца или же лица, предоставляющего его интересы.
Конечно же, основные пункты во всех исках практически одинаковые. Однако что касается требований, они везде разные. Именно поэтому не существует единого шаблона, по которому можно безошибочно составить иск и подать его в суд. Если же вы не уверены в собственных силах и возможностях, тогда лучше сразу обратиться за помощью к юристу, который за определенную плату грамотно составит исковое заявление.
После принятия окончательного решения, ответчик в случае несогласия может подать апелляционную жалобу. На это дается 10 дней.
Что же касается возмещения ущерба, здесь очень важно указать стоимость иска. Здесь также бывают самые разные ситуации и суммы. Поэтому лучше проконсультироваться с опытным специалистом. Сегодня в интернете имеется огромное количество образцов исковых заявлений, благодаря которым даже самый неопытный человек может самостоятельно справиться со столь ответственным процессом. Например, на сайте https://pozovdosudu.com.ua/ вы найдете шаблоны исков, которые и станут для вас настоящими помощниками.
Следует понимать, что после составления искового заявления потребуется в обязательном порядке уплатить судебный сбор. Квитанция об оплате прилагается к заявлению. Если же по каким-либо причинам госпошлина не была оплачена, иск не принимается в судебной инстанции.
И еще, следует знать, что самих заявлений и документов, прилагающихся к нему, должно быть ровно в том количестве, которое соответствует числу ответчиков.
Ну и, конечно же, копия заявления, которая остается у вас, должна быть промаркирована. На ней должен стоять штамп, свидетельствующий о том, что иск был принят судом в определенную дату.