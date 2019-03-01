Що таке скретч-карта, і чому вона має бути в кожного мандрівника?
Любите подорожувати і щоразу відкривати щось нове? Колекціонуєте яскраві миті й виловлюєте красу в кожному моменті життя?
Незалежно від того, в якому ми зараз віці, ми завжди прагнемо пізнавати світ. Якщо дитина пізнає те, що найближче до неї, – дім, вулицю, рідне місто, то, підростаючи, ми лише розширюємо ареал цього пізнання, намагаємося вийти за звичні межі й дослідити щось нове. Але в душі залишаємося дітьми.
Навіщо потрібна скретч-карта, і в чому її переваги?
Коли ви багато подорожуєте (чи хочете багато подорожувати), з кожного відвіданого вами місця завжди хочеться привезти якийсь спогад, аби, щойно ви на нього глянули, вам стало тепло й радісно на душі. Але не завжди є можливість мати вдома велику кількість сувенірів, а всі фото так важко помістити в рамку на стіні.
І скетч-карта – чудове тому рішення! Адже вона не займає площі, а лише охайно висить на стіні. Окрім того, вона чудово індивідуалізує ваш інтер’єр, адже саме вона зможе стати родзинкою в кімнаті справжнього мандрівника, – це завжди оригінально, цікаво і стильно!
Скретч-карти в Україні, і які вони бувають
В Україні скетч-карти для мандрівників стали популярні всього кілька років тому. Одні з найпопулярніших – Discovery Map, IDEA.me, Knigli, My Map, Я зможу.
Кожен із цих виробників запропонував цікаві й нестандартні продукти. Тут є карти, де на зображенні відвіданої крани потрібно потерти монеткою, аби вона стала кольоровою. Є карти, де відвідану країну можна відклеїти, і за наклейкою буде яскраве гарне зображення. Є карти, на яких можна спеціальним маркером позначати місця, які ви плануєте відвідати.
Є карти світу, Європи, України, у різному дизайні й різних кольорових рішеннях. Виробники приділяють цьому особливу увагу, адже великий скретч-постер завжди хочеться повісити на стіні вдома, але якщо карта не вписується в інтер’єр, то це часто зупиняє.
Чому скретч-карта – це корисно
Перед вашими очима щодня постає величезна карта, а на ній відмічені ще далеко не всі країни. На які думки це наштовхує? Вірно, час знову збиратися в мандри!
Скретч-карта:
дарує приємні спогади;
мотивує подорожувати;
приносить естетичне задоволення.
Так, ця річ не має прагматичних функцій. Але вона корисна тим, що дарує теплі емоції. Хіба цього недостатньо? Саме тому скретч-карта – це чудовий подарунок для близької людини, друзів, рідних і, врешті, (а чом би й ні?) для себе.
Джерело: https://besmart.ua/ru/266-skretch-karta