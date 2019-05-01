СБУ викрила на хабарах посадовців Житомирської митниці

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили на хабарах начальника сектору Управління адміністрування митних платежів, керівника та головного державного інспектора одного з митних постів Житомирської митниці Державної фіскальної служби.Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали гроші від представника комерційної структури, яка займається зовнішньоекономічною діяльністю, за безперешкодне митне оформлення товарів. Співробітники СБУ задокументували чотири факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди на загальну суму понад тисячу шістсот доларів США.Правоохоронці затримали трьох посадовців згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочих місцях під час одержання чергової частини хабара.Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.Заходи з викриття протиправних дій посадовців митниці проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.Прес-центр СБ України.