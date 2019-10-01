Встраиваемые в пол радиаторы отопления Carrera

Для установки в помещениях с панорамными окнами, большой застекленной площадью, стенами с остеклением при невозможности установки стандартного отопления под оконными конструкциями используется внутрипольный конвектор Carrera. Отопительное оборудование от известного производителя эффективно прогревает помещение, предотвращает появление конденсата на окнах, потери тепла через них. Устройства монтируют в частных домах, квартирах, офисах. Применяют в качестве основного или дополнительного источника тепла.
Почему стоит обратить внимание на конвекторы Carrera
Обзор отопительного оборудования позволяет ознакомиться с тремя востребованными, популярными моделями Carrera:
Inox – отличается прочным долговечным корпусом из нержавеющей стали;
Black – для создания корпусной части использована листовая сталь, окрашенная в черный цвет;
Hydro – корпус выполнен из нержавеющей стали, а для отвода влаги предусмотрено дренажное отверстие.
Каждая модель имеет две разновидности в зависимости от типа конвекции. Устройства с принудительной конвекцией имеют в конструкции вентилятор, благодаря которому их мощность увеличивается в несколько раз. Такие приборы подходят для использования в качестве основного источника тепла. Встраиваемые в пол радиаторы Carrera с естественной циркуляцией воздуха также эффективно прогревают помещение, отлично комбинируются с другим отопительным оборудованием.
Каждое устройство имеет в конструкции для обеспечения бесперебойного обогрева помещения медно-алюминиевый теплообменник и медный трубопровод. Температура регулируется с помощью специального датчика.
Устройства с разными размерами, поэтому найти прибор для конкретного помещения не составляет особого труда. Высота корпуса составляет от 45 до 120 мм, ширина в среднем составляет 200 мм, длина подбирается индивидуально – от 1000 до 3000 мм.
Представленное оборудование подключается в автономную или центральную систему отопления. В качестве рабочей среды применяется вода, которая нагревается от 40 до 90 градусов. Рабочее давление составляет до 10 Бар, максимальное значение испытательного давления не должно превышать 16 Бар.
В комплектации предусмотрены все необходимые детали, с помощью которых проводится монтаж и подключение. Для защиты устройства от механического воздействия в конструкции имеется декоративная решетка. Она является единственным элементом, который можно заметить в комнате и при правильном выборе дизайна украсит помещение, органично впишется в общий стиль.
Достоинства внутрипольных конвекторов Carrera
Конвектор отопления Carrera обладает рядом преимуществ:
эффективно прогревает любое помещение вне зависимости от его площади;
работает безопасно, корпус больше 45 градусов не нагревается;
решетка имеет нагрев только до 25-30 градусов, поэтому возле устройства можно размещать мебель и предметы декора;
не занимает в помещении полезной площади;
имеет отличные эксплуатационные характеристики;
при высокой производительности не использует много ресурсов;
работает практически бесшумно даже при включенном вентиляторе.
Функционирует оборудование на протяжении длительного времени без сбоя. Благодаря качественным материалам даже в условиях повышенной влажности коррозия исключена. Конвектор в пол – современное оригинальное отопительное оборудование, которое полностью меняет стандартное представление об отоплении благодаря своей практичности, долговечности, эффективности, компактности и привлекательному дизайну. В устройствах от известного бренда сочетается безупречное качество и доступная стоимость.