Нет сомнений в том, что электронная почта - один из самых эффективных маркетинговых каналов. Однако, как маркетологи электронной почты, вы должны знать, движетесь ли вы в правильном направлении и максимально эффективно используете свои усилия по электронному маркетингу. Чтобы измерить результаты ваших усилий, вы должны отслеживать несколько передовых методов и показателей.
Каждая кампания по электронной почте может отличаться с другим набором целей и разными целевыми рынками, но вот основные показатели, которые являются общими для каждой кампании и должны быть приняты во внимание для проведения успешных кампаний электронного маркетинга.
1. Показатель доставляемости
Доставляемость - это количество писем, принятых сервером получателей. Вычисленный путем деления количества доставленных писем на количество отправленных писем, процент показывает, сколько писем попадает в почтовый ящик. Важно создавать электронные письма, которые проходят проверку на спам для различных почтовых серверы HP и Dell от Hardware Factory. Электронные письма, в которых в строке темы используются триггерные слова, такие как «Бесплатная пробная версия», «Увеличение продаж», «Заработай», «Лучшая цена», «Гарантированно» и т. Д., Попадают в спам-фильтр и попадают в спам получателей. папка. Такие письма, не прошедшие проверку на спам, имеют низкий уровень доставляемости.
2. Открываемость
Показатель открытий определяет, насколько вероятно, что ваши пользователи прочитают ваши электронные письма. Это один из наиболее важных показателей, который необходимо отслеживать каждому маркетологу электронной почты, поскольку ваши почтовые кампании не будут работать, если их не открыть и не прочитать. Ключевыми факторами роста ставок являются тема письма и имя отправителя. Чем привлекательнее строка темы, тем больше вероятность, что люди откроют письмо, чтобы прочитать его дальше. Использование смайлов в строках темы и их краткость и четкость может сыграть огромную роль в повышении показателей открываемости. Когда сообщение находит отклик у целевой аудитории, процент открытий повышается.
3. CTR.
Рейтинг кликов помогает определить, сколько людей щелкнули ссылки в вашем электронном письме, чтобы посетить ваш веб-сайт или узнать больше о вашем предложении. Он говорит вам, насколько хорошо работают ваши кампании. Основными факторами, влияющими на рейтинг кликов, являются хороший дизайн, релевантный контент, интересные предложения и заманчивые призывы к действию. Отправка персонализированных писем в сегментированные списки рассылки может помочь брендам лучше ориентироваться и привлечь больше пользователей к работе с электронной почтой. Получите бесплатные шаблоны электронных писем HTML для проведения A / B-тестов с использованием различных комбинаций строк темы, элементов дизайна, копии электронной почты, размещения CTA, цветов, шрифтов и т. Д., Чтобы точно определить, что работает, а что нет. Это поможет отправить правильное электронное письмо, которое получит максимальное количество кликов.
4. Коэффициент конверсии.
Следующее, что нужно измерить, - это выполняет ли читатель желаемое действие, такое как совершение покупки, заполнение формы для потенциальных клиентов, участие в опросе или завершение загрузки. Коэффициент конверсии измеряет количество людей, которые перешли по электронной почте, выполнили определенное действие и продвинулись по воронке продаж. Это наиболее важный показатель, определяющий успех вашей почтовой кампании. Он рассчитывается путем деления количества раз, когда желаемое действие было выполнено, на количество отправленных писем. Эксперты Mailchimp по электронной почте могут помочь вам измерить коэффициент конверсии и дать представление об общей эффективности ваших кампаний.
5. Показатель отказов.
Показатель отказов - это процент ваших писем, которые не попадают в почтовый ящик получателей. Существует два типа отказов, на которые маркетологи должны обращать внимание - мягкий и жесткий. Мягкие отказы возникают, когда есть временные проблемы, такие как нехватка места в почтовом ящике получателя Dell готовые сервера на hwf.com.ua , а жесткие отказы являются результатом постоянных проблем, таких как неправильные или несуществующие адреса электронной почты. Крайне важно поддерживать чистый список адресов электронной почты, чтобы избежать отказов. Высокий показатель отказов создает плохую репутацию отправителя для интернет-провайдеров.
6. Скорость отказа от подписки.
Получатели электронных писем, которые не подключаются к вашим письмам или больше не заинтересованы в сообщениях вашего бренда, часто отказываются от подписки. Важно иметь возможность отказаться от подписки в своих электронных письмах и отслеживать количество отказов от подписки, чтобы иметь здоровый список рассылки. Убедитесь, что вы удалили тех, кто отказался от подписки, из своего списка рассылки, и если частота отказа от подписки продолжает расти с каждым письмом, вы можете проанализировать и пересмотреть определенные параметры, чтобы создавать более качественные электронные письма.
7. Скорость пересылки / обмена в соцсетях
Рекомендуется включать в электронные письма значки социальных сетей и опцию обмена, чтобы повысить удобство обмена по электронной почте. Когда пользователи находят ваши электронные письма полезными или полезными, или когда ваш бренд может установить связь с пользователями, высока вероятность того, что им будут делиться больше. Количество раз, когда ваши получатели пересылали электронное письмо или делились им в социальных сетях, играет важную роль в определении успеха электронного письма.
8. Рентабельность инвестиций в кампанию.
Общая рентабельность инвестиций - это, по сути, общий доход, деленный на общие расходы на кампанию. Рентабельность инвестиций даст вам четкое представление о том, окупаются ли усилия, время и деньги, которые вы вкладываете в свои почтовые кампании.