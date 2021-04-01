Поліські митники протягом 10 днів пройдуть тестування з кваліфікації та благонадійності

Сьогодні, 20 квітня, перші посадові особи Поліської митниці Держмитслужби пройдуть тестування з питань кваліфікації та благонадійності, що проводиться в рамках кадрової складової реформи Держмитслужби. Зважаючи на суворе дотримання протиепідемічних заходів безпеки, сьогодні будуть протестовані 27 посадових осіб. Загальна тривалість тестування у Поліській митниці складе 10 робочих днів.
Кожен зі співробітників протягом одного дня має скласти три тести: на рівень знань митного та антикорупційного законодавства; на загальні здібності (зокрема, абстрактне, числове, вербальне мислення); тестування на благонадійність. Тестування має виявити поточний рівень підготовки персоналу, що стане основою для подальшої реалізації кадрової складової реформи.
Мета проведення тестування та наступного запровадження системи нової кадрової політики Держмитслужби - підвищення ефективності діяльності митних органів, розширення можливостей для професійного зростання, запровадження системи матеріальних стимулів, забезпечення прозорого просування по службі, зниження корупційних факторів.
«Наша головна мета – повернення довіри бізнесу до Митниці та впевненості митників в справедливій оцінці, в цінності їхньої праці для Держмитслужби як роботодавця і для суспільства як головного арбітра», - заявив Голова Держмитслужби Павло Рябікін.
Прозорість та неупередженість проходження тестування забезпечуватимуть члени комісій, що утворені з числа посадових осіб митних органів, які попередньо успішно пройшли тестування на благонадійність. Також до роботи в комісіях залучені, за згодою, представники міжнародних організацій та проектів міжнародної технічної допомоги як незалежні спостерігачі. Експертну й організаційну підтримку в реалізації проєкту надають Національне агентство України з питань державної служби, Посольство США та Представництво Міжнародної Організації з Міграції в Україні, також експерти Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM), Програма Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), Команди підтримки реформ при Міністерстві фінансів України та Державній митній службі України.
Після проходження тестування всі співробітники Митниці будуть зараховані у Єдину юридичну особу Держмитслужби на контрактній основі із випробувальним терміном у 6 місяців, перебіг якого залежатиме від результатів тестування.
Додаткова інформація щодо проєкту з тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності за посиланням: https://customs.gov.ua/testuvannia
Поліська митниця Держмитслужби