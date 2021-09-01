Кубок традиційний - чемпіон новий

В затишному, чудово облаштованому актовому залі Сарненського лісгоспу ( директор Олег Лехкобит, голова профкому Людмила Галушко), з нагоди Дня працівників лісу, відбувся восьмий етап відкритого кубка Сарненського району з шахів. Він видався досить представницьким і зібрав учасників з усіх районів області. Зіграли турнір в 9 турів по 15 хвилин на партію кожному.
Стартові тури цього разу пройшли без особливих несподіванок. Високорейтингові шахісти, яких зібралось досить багато, перемагали своїх візаві впевнено і в основному за рахунок класу. Першим серйозно втрутився в боротьбу з знаними майстрами Олександр Абрамчук. У шостому турі в поточному поєдинку за перше місце він зустрівся з Максимом Затиркою (м. Костопіль). В гострому ендшпілі Максим таки схилив шальки терезів на свій бік.
В слідуючому турі виклик викинули Андрій Чернецов та Василь Якимчук, але і вони не впорались в поєдинках відповідно з тим же Максимом Затиркою і Петром Куклою (м .Вараш). В цей же час впевнено почали набирати оберти здолбунівці Йосип Борзенко та Юрій Кошмак, які разом з Петром Іллюком (м. Березне), Олексієм Жакуном та Олександром Параницею підібралися до самого олімпу пядесталу. Перед заключним туром ситуація запуталася зовсім. Максим Затирка і Юрій Кошмак мали у своєму активі по 6,5 очок. У Олексія Жакуна, Петра Іллюка, Олега Прокопчука (м.Здолбунів) було по 6,0 очок, а далі з інтервалом у півочка-очко слідувала група потенційних призерів з дев’яти чоловік.
В цей час зпрогнозувати переможця не брався ніхто. Останній тур вніс свої корективи в турнірну таблицю. Першою несподіванкою стала поразка лідера Юрія Кошмака від Андрія Толочика (м. Костопіль), Максим Затирка також не зміг виграти свою партію в поєдинку з Олексієм Жакуном і задовільнився нічиєю. Йосип Борзенко переміг Василя Атаманця, а Олекесандр Параниця переграв Олександра Абрамчука. За таких обставин Петро Іллюк, перемігши Олега Прокопчука, вже потирав руки відчуваючи себе переможцем, але не тут то було. У справу втрутився коефіцієнт Бухгольця і віддав пальму першості Максиму Затирці, який став п’ятим переможцем п’ятого вже популярного серед шахістів турніру до Дня працівників лісу.
Срібна нагорода дісталася Петру Іллюку, бронзова – Юрію Кошмаку, який також завдяки цьому ж коефіцієнту випередив Йосипа Борзенка і Олексія Жакуна.
Турнірна таблиця:
1.Затирка Максим, 2081, Костопіль – 7,0
2.Іллюк Петро, 2234, Березне – 7,0
3.Кошмак Юрій, 2213, Здолбунів – 6,5
4.Борзенко Йосип, 2050, Здолбунів – 6,5
5.Жакун Олексій, 2126, Дубровиця – 6,5
6.Параниця Олександр, 2237, Сарни –6,0
7.Прокопчук Олег, 2039, Здолбунів – 6,0
8.Кукла Петро, 2044, Вараш – 6,0
9.Толочик Андрій, 2085, Костопіль – 6,0
10.Бедратий Михайло, 1862, Здолбунів – 6,0
11.Параниця Віктор, 2050, Сарни –5,5
12.Скірканич Олександр, 2023, Здолбунів – 5,5
13.Годунко Віталій, 1992, Сарни – 5,5
14.Абрамчук Олександр, 2013, Чудель – 5,0
15.Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 5,0
16.Атаманець Василь, 2037, Березне – 5,0
17.Якимчук Василь, 2012, Сарни – 5,0
18.Зань Іван, 1933, Сарни – 5,0
19.Лемех Сергій, 1874, Березне – 5,0
20.Галаган Володимир, 2033, Сарни – 4,5
21.Хильчук Тарас, 1834, Березне – 4,5
22.Павлюк Семен, 1883, Сарни – 4,5
23.Корсун Юрій, 1950, Сарни – 4,5
24.Макаревич Віктор, 1972, Сарни –4,5
25.Сергійчук Віктор, 1895, Стрільськ –4,0
26.Кінчур Анатолій, 2006, Сарни –4,0
27.Симонюк Валентин, 1810, Володимирець – 4,0
28.Копищик Іван, 1887, Сарни – 4,0
29.Курачик Віктор, 1900, Сарни – 4,0
30.Копищик Микола, 1887, Сарни – 3,5
31.Хильчук Сергій, 1810, Березне – 3,5
32.Білотіл Артем, 1900, Стрільськ – 3,5
33.Мороз Микола, 1900, Стрільськ – 3.5
34.Юрчук Віктор, 1888, Сарни – 3,5
35.Красько Михайло, 1843, Берестя – 3,0
36.Білотіл Олександр.1850, Стрільськ – 3,0
37.Мірко Михайло, 1844, Довге – 3,0
38.Василець Ігор, 1850, Сарни – 3,0
39.Любарщук Вадим, 1882, Сарни – 3,0
40.Криницька Валентина, 1833, Сарни – 2,0
41.Семенчук Петро,1845, Сарни – 2,0
Олександр Абрамчук, Сарни.