Кубок традиційний - чемпіон новий

В затишному, чудово облаштованому актовому залі Сарненського лісгоспу ( директор Олег Лехкобит, голова профкому Людмила Галушко), з нагоди Дня працівників лісу, відбувся восьмий етап відкритого кубка Сарненського району з шахів. Він видався досить представницьким і зібрав учасників з усіх районів області. Зіграли турнір в 9 турів по 15 хвилин на партію кожному.Стартові тури цього разу пройшли без особливих несподіванок. Високорейтингові шахісти, яких зібралось досить багато, перемагали своїх візаві впевнено і в основному за рахунок класу. Першим серйозно втрутився в боротьбу з знаними майстрами Олександр Абрамчук. У шостому турі в поточному поєдинку за перше місце він зустрівся з Максимом Затиркою (м. Костопіль). В гострому ендшпілі Максим таки схилив шальки терезів на свій бік.В слідуючому турі виклик викинули Андрій Чернецов та Василь Якимчук, але і вони не впорались в поєдинках відповідно з тим же Максимом Затиркою і Петром Куклою (м .Вараш). В цей же час впевнено почали набирати оберти здолбунівці Йосип Борзенко та Юрій Кошмак, які разом з Петром Іллюком (м. Березне), Олексієм Жакуном та Олександром Параницею підібралися до самого олімпу пядесталу. Перед заключним туром ситуація запуталася зовсім. Максим Затирка і Юрій Кошмак мали у своєму активі по 6,5 очок. У Олексія Жакуна, Петра Іллюка, Олега Прокопчука (м.Здолбунів) було по 6,0 очок, а далі з інтервалом у півочка-очко слідувала група потенційних призерів з дев’яти чоловік.В цей час зпрогнозувати переможця не брався ніхто. Останній тур вніс свої корективи в турнірну таблицю. Першою несподіванкою стала поразка лідера Юрія Кошмака від Андрія Толочика (м. Костопіль), Максим Затирка також не зміг виграти свою партію в поєдинку з Олексієм Жакуном і задовільнився нічиєю. Йосип Борзенко переміг Василя Атаманця, а Олекесандр Параниця переграв Олександра Абрамчука. За таких обставин Петро Іллюк, перемігши Олега Прокопчука, вже потирав руки відчуваючи себе переможцем, але не тут то було. У справу втрутився коефіцієнт Бухгольця і віддав пальму першості Максиму Затирці, який став п’ятим переможцем п’ятого вже популярного серед шахістів турніру до Дня працівників лісу.Срібна нагорода дісталася Петру Іллюку, бронзова – Юрію Кошмаку, який також завдяки цьому ж коефіцієнту випередив Йосипа Борзенка і Олексія Жакуна.1.Затирка Максим, 2081, Костопіль – 7,02.Іллюк Петро, 2234, Березне – 7,03.Кошмак Юрій, 2213, Здолбунів – 6,54.Борзенко Йосип, 2050, Здолбунів – 6,55.Жакун Олексій, 2126, Дубровиця – 6,56.Параниця Олександр, 2237, Сарни –6,07.Прокопчук Олег, 2039, Здолбунів – 6,08.Кукла Петро, 2044, Вараш – 6,09.Толочик Андрій, 2085, Костопіль – 6,010.Бедратий Михайло, 1862, Здолбунів – 6,011.Параниця Віктор, 2050, Сарни –5,512.Скірканич Олександр, 2023, Здолбунів – 5,513.Годунко Віталій, 1992, Сарни – 5,514.Абрамчук Олександр, 2013, Чудель – 5,015.Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 5,016.Атаманець Василь, 2037, Березне – 5,017.Якимчук Василь, 2012, Сарни – 5,018.Зань Іван, 1933, Сарни – 5,019.Лемех Сергій, 1874, Березне – 5,020.Галаган Володимир, 2033, Сарни – 4,521.Хильчук Тарас, 1834, Березне – 4,522.Павлюк Семен, 1883, Сарни – 4,523.Корсун Юрій, 1950, Сарни – 4,524.Макаревич Віктор, 1972, Сарни –4,525.Сергійчук Віктор, 1895, Стрільськ –4,026.Кінчур Анатолій, 2006, Сарни –4,027.Симонюк Валентин, 1810, Володимирець – 4,028.Копищик Іван, 1887, Сарни – 4,029.Курачик Віктор, 1900, Сарни – 4,030.Копищик Микола, 1887, Сарни – 3,531.Хильчук Сергій, 1810, Березне – 3,532.Білотіл Артем, 1900, Стрільськ – 3,533.Мороз Микола, 1900, Стрільськ – 3.534.Юрчук Віктор, 1888, Сарни – 3,535.Красько Михайло, 1843, Берестя – 3,036.Білотіл Олександр.1850, Стрільськ – 3,037.Мірко Михайло, 1844, Довге – 3,038.Василець Ігор, 1850, Сарни – 3,039.Любарщук Вадим, 1882, Сарни – 3,040.Криницька Валентина, 1833, Сарни – 2,041.Семенчук Петро,1845, Сарни – 2,0