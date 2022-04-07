Джерела світла

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Освітлення саду - надзвичайно важливий елемент не тільки через його практичність, але й через те, що він робить оточення будинку більш привабливим. Грамотно продумане освітлення саду надасть неповторну атмосферу та характер, створить приємну обстановку для літніх зустрічей з друзями та для пізнього повернення додому, полегшить пошук ключів у сумочці, безпечне паркування та підйом сходами. Правильно розташоване вуличне світло з потрібним рівнем яскравості може ефективно відлякати злодіїв та грабіжників.
Чим відрізняються електричні, сонячні, світлодіодні та переносні лампи? Як безпечно встановити освітлення у саду?
Електричні лампи
Монтаж електричних садових та терасних світильників слід планувати ще на етапі будівництва будинку та облаштування його озеленених територій. Електроустановка, до якої підключено освітлення, найчастіше приєднується до тієї, яка вже є в будівлі, тому варто зробити це одразу, щоб у майбутньому не довелося робити розкопки, що руйнують клумби, чагарники, квіти чи газони. Добре підключитися до окремого електричного ланцюга.
У світлотехнічній конструкції повинен бути передбачений необхідний тип джерела живлення, яке залежатиме від допустимої потужності вибраних ламп та додаткових пристроїв, що підключаються до цього ланцюга. Електропостачання низької напруги вистачить тільки невеликі ділянки, де встановлено кілька світлових точок. Для проектів більше, ніж просто освітлення шляху до будівлі, слід планувати на 230 В.
На ринку представлений цілий ряд різних видів садових світильників:
Спрямовані прожектори. Лампи для Прожекторів. Пристосовані для точного прямого світла, ідеально підходять для освітлення рослин, височин, проїздів і не тільки.
Бра. Освітлення кріпиться до стіни, добре підійде на терасі, у альтанці чи біля воріт.
Настельні світильники. Їх рекомендується монтувати над входом або у натяжні стелі.
Габаритні ліхтарі у землі. Призначені для встановлення на доріжках, підлозі чи проїздах; вони стійкі до ударів, тиску та води.
Стовпи та торшери, найчастіше – декоративні. Встановлюються вздовж доріжок та проїздів на готовий бетонний фундамент або прикручуються до бруківки та бруківки.
Сонячні лампи
Висвітлення саду сонячними лампами – це сучасне рішення. Донедавна вони могли бути лише доповненням до влаштування саду, але тепер, завдяки сучасній та енергозберігаючій світлодіодній технології, сфера застосування значно розширилася. Їх можна використовувати для освітлення проїздів, доріжок, поштових скриньок, воріт та входів до будинків. Світло, що випромінюється ними, буде не таким яскравим, як у випадку електричного освітлення, але його буде достатньо для безпечного пересування.
Головна перевага сонячних ламп – немає необхідності в постійному доступі до електрики, не доведеться турбуватися про складні електричні з'єднання. Вони мають внутрішні акумулятори, які зберігають енергію — літій-іонні, свинцево-гелеві та нікель-металогідридні. Чим вище ємність акумулятора, тим вище інтенсивність світлового променя та час горіння.
Сонячні лампи оснащені фотоелектричними панелями, які збирають світлову енергію протягом дня. Вони пристосовані для роботи вночі. Вони мають вбудовану систему, яка автоматично включає лампу в сутінках або коли фіксує рух поруч. На корпусі є потенціометр, що дозволяє настроїти ліхтарі на свій смак. Передбачені налаштування: яскравість, при якій буде активована лампа, чутливість датчика руху та час, протягом якого лампа горітиме після виявлення руху.
Світлодіоди (LED)
Світлодіодні лампи для саду та тераси мають ряд важливих переваг: вони енергозберігаючі, безпечні та ефективні, вони бувають різних форм, розмірів та кольорів. Садове освітлення цього типу відрізняється високою стійкістю до ударів. Лампочки досягають повного світлового потоку відразу після включення і випромінюють сфокусовані або розсіяні промені.
Основним недоліком світлодіодного освітлення є висока вартість такої установки, яка, щоправда, компенсується тривалим терміном служби та низькими експлуатаційними витратами.
Переносні лампи
Освітлення саду переносними лампами - це найчастіше садові світильники на батарейках або сонячні лампи, світильники декоративного характеру, що надають неповторного шарму під час вечірки в саду.
Також вони добре підійдуть як елемент декору балкона, веранди та тераси – нададуть інтер'єру приємного та затишного характеру. Яскрава ілюмінація відмінно підійде і взимку під час створення святкового декору двору.
Безпека
Садове освітлення дуже схильне до впливу погодних умов, тому важливо, щоб для нього були правильно підібрані світильники. Безпека позначається індексом IP у поєднанні з двома цифрами: перша говорить про стійкість до пилу та інших твердих тіл, друга – про вразливість перед водою.
Для світильників на веранді, терасі чи балконі достатньо IP22. Для освітлення ставка варто вибрати IP68. Ліхтарі, що висвітлюють під'їзну доріжку, доріжки, газони та рослини, повинні мати індекс IP44. Під'їзні світильники, вбудовані в бетон або тротуар – IP65.
Важливим фактором при виборі садових та терасних світильників також є клас електроізоляції: чим він вищий, тим вищий рівень ізоляції. Другий клас підійде для садових ліхтарів, а освітлення ІІІ класу ідеально підходить для фонтанів та водойм.
Найважливіша функція садового освітлення – безпека та практичність, тому важливо, щоб воно було правильно влаштоване. Садові світильники для освітлення доріжок, проїздів, сходів, ганків, хвірток, воріт або басейнів слід розміщувати на висоті, звідки вони висвітлюватимуть всю територію. Добре, якщо світло буде сильно концентрованим та сильним. Варто продумати вибір світильників із датчиком руху, що значно знизить комунальні витрати.
Переконайтеся, що вибране садове освітлення виконане із високоякісних матеріалів, стійких до погодних умов та безпечних для повсякденного використання. Добре підійде сталь та конструкційне скло. Вони забезпечать не тільки ідеальний зовнішній вигляд світильників, але зручність використання.