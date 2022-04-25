Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05
орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.05 were approximately:
особового складу / personnel - близько/ about 28300 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 1251 (+16) од,
бойових броньованих машин / APV ? 3043 (+34) од,
артилерійських систем / artillery systems – 586 (+8) од,
РСЗВ / MLRS - 199 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 91 (+1) од,
літаків / aircraft – 202 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 167 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 441 (+5),
крилаті ракети / cruise missiles - 102 (+5),
кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2137 (+28) од,
спеціальна техніка / special equipment - 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Slov'yans?k, Kryvyi Rih and Zaporizhzhia directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді! Генеральний штаб ЗСУ.