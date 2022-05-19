Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 28500 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1254 (+3) од,бойових броньованих машин / APV ? 3063 (+20) од,артилерійських систем / artillery systems – 595 (+9) од,РСЗВ / MLRS - 199 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 93 (+2) од,літаків / aircraft – 203 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 167 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 455 (+14),крилаті ракети / cruise missiles - 103 (+1),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2157 (+20) од,спеціальна техніка / special equipment - 43 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Slov'yans?k, Kryvyi Rih and Zaporizhzhia directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!