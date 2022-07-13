Подарунок коханій: чим здивувати та як порадувати

Справжній чоловік зробить для своєї обраниці все, аби тільки вона була щаслива. І навіть коли у неї просто немає настрою, він не стане осторонь, займавшись своїми справами, а подумає як зробити так, щоб мила посміхнулася. Тоді на допомогу приходять подарунки та приємні справи, які можна зробити без приводу, просто так.

Чоловіки, сьогодні дамо вам підказки, що робити й дарувати у випадку, коли хочете зробити приємне дамі серця не тому, що у неї особливе свято, а просто через те, що вона у вас така гарна є. Тому готуйте пальці для скріну екрана або запам’ятовуйте.

Букет квітів

Вам здається банальним? Зовсім ні, всі жінки люблять квіти, але по-різному. Одні жінки в захваті від зрізаних весняних півоній, які зачаровують своїм ароматом, інші — обожнюють квіти в кашпо, тому що люблять за ними доглядати. На кожен товар свій купець. Але такий милий сюрприз точно змусить посміхнутися жінку, коли у неї поганий настрій або ж вона втомилася на роботі. Головне — даруйте улюблені квіти. Тож не відкидайте цей варіант.

Враження

Майстер-клас з гончарства. Спробувати нове заняття, відпочити емоційно надихнутися — гончарство може стати одним з улюблених занять творчих людей. А відвідати заняття удвох — ще й дуже корисно. Приклад за посиланням https://www.bodo.ua/go/master-klass-goncharstva/.

Політ на літаку чи повітряній кулі — спосіб викликати емоції, яких не було раніше. Кохана переживе захват, шалені емоції, приємні мурашки по тілу й точно не забуде цей день.

Кінна прогулянка. Навіть якщо вона раніше ніколи не сиділа в сідлі й не йшла на контакт з конями, цей раз все точно вийде. Їй дадуть чемного та розумного хвостатого, під час катання на якому в неї зникне тривога та всі переживання, покращиться настрій та психоемоційний стан.

Саме вони допомагають витягнути людину з депресії та суму, подарувати нові щасливі емоції та задоволення від життя. Що обрати:

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Засоби для краси та здоров’я

Всі жінки мріють бути красивими та доглянутими. А ви, як її коханий чоловік, повинні цьому сприяти та підтримувати її. Наприклад, подаруйте їй новий ніжний парфум, який щоразу буде нагадувати про вас. Підберіть помаду, з якою її вуста будуть ще солодшими. Або ж подаруйте їй сертифікат в магазин косметики, де вона обере собі те, що потрібно.

Також зверніть увагу на презенти для здоров’я. Наприклад, нова фітнес-форма, яка надихне її на спільні тренування з вами. Можливо вона хоче фітнес-трекер, який буде відстежувати її фізичну активність. Маленькі гантелі або каримат для домашніх тренувань теж стануть чудовою “таблеткою” від поганого настрою.

Солодощі

Їх можна підібрати для кожної, і зараз ми вас у цьому переконаємо. Ніжний ароматний шоколад, що тане в роті, люблять не всі — є жінки з алергією, або ж вони просто виключили його зі свого раціону. Тоді звертайте увагу на здорові цукерки без цукру та глютену. Популярними також є екзотичні букети та коробки з фруктами.

Можливо, їй потрібні ваші романтичні дії: сніданок в ліжко, вечеря при свічках, прогулянка під дощем тощо. Ніколи не забувайте про деталі, які роблять життя більш приємним та солодким. Кохайте свою жінку та даруйте їй щастя.