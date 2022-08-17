За ініціативи прокурорів на потреби ЗСУ передано сотні «кубів» деревини

Загалом, з початку збройної агресії російської федерації на облаштування захисних споруд для української армії скеровано понад 750 м3 деревини, вилученої в межах досудового розслідування кримінальних проваджень. Це, орієнтовно, 10 фур «лісу». Крім того, на ЗСУ передано також більше 300 колод дерев різних порід та близько сотні дощок.
Органи Рівненської обласної прокуратури, у межах компетенції, і надалі вживатимуть заходи реагування щодо передачі на потреби українським захисникам майна та грошових коштів, аби кожне незаконно зрубане дерево та кожна гривня, зароблена протиправним шляхом, наблизили нашу перемогу.