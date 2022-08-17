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За ініціативи прокурорів на потреби ЗСУ передано сотні «кубів» деревини

Рівненська область / Новини регіону 18-авг, 2022, 08:349 prov 0
За ініціативи Вараської окружної прокуратури, наказом голови місцевої РВА, на потреби українським воїнам передано лісоматеріали. Це лісопродукція, вилучена в ході досудового розслідування злочинів, пов’язаних із незаконною порубкою лісу (ст. 246 КК України) на території Вараського району. Зокрема, на потреби ЗСУ днями передано понад 350 м3 ялини, сосни, вільхи та берези.
Загалом, з початку збройної агресії російської федерації на облаштування захисних споруд для української армії скеровано понад 750 м3 деревини, вилученої в межах досудового розслідування  кримінальних проваджень. Це, орієнтовно, 10 фур «лісу». Крім того, на ЗСУ передано також більше 300 колод дерев різних порід та близько сотні дощок.
Органи Рівненської обласної прокуратури, у межах компетенції, і надалі вживатимуть заходи реагування щодо передачі на потреби українським захисникам майна та грошових коштів, аби кожне незаконно зрубане дерево та кожна гривня, зароблена протиправним шляхом, наблизили нашу перемогу.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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