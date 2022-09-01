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Костопільчанин за продаж «гуманітарних позашляховиків» постане перед судом

Рівненська область / Новини регіону 02-сен, 2022, 08:319 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до  суду скеровано обвинувальний акт відносно жителя Рівненщини про обвинувачення останнього у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2  КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що житель міста Костопіль, продав 4 позашляховики та намагався продати ще 2 автомобілі з яких: 3 автомобілі «Mitsubishi L200», 2 - «Nissan Navara» та 1 - «Ford Ranger» на суму 21600 доларів США та 20000 гривень. Зазначені автомобілі ввозились на територію України, як гуманітарна допомога.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу працівників УСБУ в області.
Наразі прокуратурою ініційовано питання про передачу зазначених позашляховиків на потреби ЗСУ.
Санкція статті передбачає покарання у вигдяді позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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