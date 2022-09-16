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4 роки в колонії проведе колишній сільський голова за незаконні оборудки з бурштином

Рівненська область / Новини регіону 17-сен, 2022, 15:009 prov 0
Рівненський районний суд визнав винним колишнього сільського голову одного з населених пунктів Сарненського (у минулому Дубровицького) району в незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчиненому у значних розмірах (ч. 2 ст. 240-1 КК України).
Так, у суді прокурором доведено, що чоловік придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб 33 кг бурштину, вартість якого, згідно з висновками гемологічної експертизи, складає 640  тис. грн. Не маючи при цьому документів, які б підтверджували законність походження придбаного ним «сонячного каміння», він незаконно його зберігав та перевозив власним автомобілем до моменту виявлення працівниками поліції,  у січні 2020 року.  
Вироком суду чоловіка засуджено до позбавлення волі строком на 4 роки з конфіскацією майна, а також застосовано спецконфіскацію у власність держави бурштину та автомобіля.
Обвинуваченого взяли під варту безпосередньо в залі суду.
Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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