Турнір до Дня залізничника - в "Залізничнику"

Турнір до дня залізничника в міському будинку культури з одноіменною назвою «Залізничник» провели інтелектуали клубу «Дебют». Цього разу зіграли 8 турів по 10 хвилин на партію.Стрімко розпочав турнір та зразу ж пішов у відрив Олексій Жакун. При цьому спокійного життя йому не давали Володимир Галаган, Олександр Абрамчук, Віктор Параниця та Віктор Макаревич. У пятому турі Олександр Абрамчук завдає дошкульної поразки лідеру Олексію Жакуну, а Володимир Галаган перемагає Віктора Макаревича і утворюється новий дует лідерів. Щоправда в такому складі він проіснував лише один тур. У слідуючому турі уже Віктор Параниця переграє Олександра Абрамчука і замінює його в дуеті, при цьому Володимир Галаган укладає мирну уголу з Андрієм Чернецовим. В передостанньому турі лідери грають між собою внічию.Цим швиденько скористався настирливий Абрамчук, котрий свою партію завершив вікторією над Віталієм Юрчуком та утворив уже тріо лідерів. Важливі результати останнього туру: Віталій Юрчук - Віктор Параниця 0-1, Андрій Чернецов – Олексангдр Абрамчук 0-1, Володимир Галаган – Іван Зань 0-1, Василь Якимчук – Олексій Жакун 0-1 встановили остаточний розподіл місць на пядесталі. По 6,0 очок набрали Віктор Параниця та Олександр Абрамчук. За кращого коефіцієнта Бухгольца чемпіоном став Віктор Параниця. В останній момент (завдяки поразці Галагана) стрибнув на пядестал Олексій Жакун. А замкнув чільну пятірку Іван Зань.1. Параниця Віктор, 2050, Сарни - 6,0 очок2. Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 6,03. Жакун Олексій, 2148, Дубровиця – 5,54. Галаган Володимир, 2033, Сарни – 5,05. Зань Іван, 1964, Сарни - 5,06. Корсун Юрій, 1900, Сарни – 4,57. Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 4,08. Годунко Віталій, 1976, Сарни – 4,09. Макаревич Віктор, 1972, Сарни – 3,510. Якимчук Василь, 2012, Сарни – 2,511. Павлюк Семен, 1883, Сарни – 2,012. Юрчук Віталій, 1888, Сарни – 1,5У турнірі з меншим регламентом часу в 7 турів по 5 хвилин боротьба завязалася між Віктором Параницею та Андрієм Чернецовим. Більш досвідченіший Параниця тактично переграв свого вазаві та вдруге за день став переможцнем. Андрій Чернецов – другий. Боротьбу за третє місце, за одинакової кількості очок між трьома учасниками, виборов Володимир Галаган. Олександр Абрамчук – четвертий. Іван Зань, також вдруге за день, стає пятим. Не впорався з напругою змагань та замкнув першу десятку Олексій Жакун.1. Параниця Віктор, 2050, Сарни - 6,0 очок2. Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 5,53. Галаган Володимир, 2033, Сарни – 3,54.Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 3,55. Зань Іван, 1964, Сарни - 3,56. Корсун Юрій, 1900, Сарни – 3,07. Годунко Віталій, 1976, Сарни – 3,08. Макаревич Віктор, 1972, Сарни – 2,59. Павлюк Семен, 1883, Сарни – 2,510. Жакун Олексій, 2148, Дубровиця – 2,011. Якимчук Василь, 2012, Сарни – 1,512. Юрчук Віталій, 1888, Сарни – 1,0