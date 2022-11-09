Турнір до Дня залізничника - в "Залізничнику"

XI-й етап на визначення володаря кубка м. Сарни
ТУРНІР ДО ДНЯ ЗАЛІЗНИЧНИКА
Турнір до дня залізничника в міському будинку культури з одноіменною назвою «Залізничник» провели інтелектуали клубу «Дебют». Цього разу зіграли 8 турів по 10 хвилин на партію.
Стрімко розпочав турнір та зразу ж пішов у відрив Олексій Жакун. При цьому спокійного життя йому не давали Володимир Галаган, Олександр Абрамчук, Віктор Параниця та Віктор Макаревич. У пятому турі Олександр Абрамчук завдає дошкульної поразки лідеру Олексію Жакуну, а Володимир Галаган перемагає Віктора Макаревича і утворюється новий дует лідерів. Щоправда в такому складі він проіснував лише один тур. У слідуючому турі уже Віктор Параниця переграє Олександра Абрамчука і замінює його в дуеті, при цьому Володимир Галаган укладає мирну уголу з Андрієм Чернецовим. В передостанньому турі лідери грають між собою внічию.
Цим швиденько скористався настирливий Абрамчук, котрий свою партію завершив вікторією над Віталієм Юрчуком та утворив уже тріо лідерів. Важливі результати останнього туру: Віталій Юрчук - Віктор Параниця 0-1, Андрій Чернецов – Олексангдр Абрамчук 0-1, Володимир Галаган – Іван Зань 0-1, Василь Якимчук – Олексій Жакун 0-1 встановили остаточний розподіл місць на пядесталі. По 6,0 очок набрали Віктор Параниця та Олександр Абрамчук. За кращого коефіцієнта Бухгольца чемпіоном став Віктор Параниця. В останній момент (завдяки поразці Галагана) стрибнув на пядестал Олексій Жакун. А замкнув чільну пятірку Іван Зань.
Блиц 8 турів по 10 хвилин
Турнірна таблиця:
1. Параниця Віктор, 2050, Сарни - 6,0 очок
2. Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 6,0
3. Жакун Олексій, 2148, Дубровиця – 5,5
4. Галаган Володимир, 2033, Сарни – 5,0
5. Зань Іван, 1964, Сарни - 5,0
6. Корсун Юрій, 1900, Сарни – 4,5
7. Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 4,0
8. Годунко Віталій, 1976, Сарни – 4,0
9. Макаревич Віктор, 1972, Сарни – 3,5
10. Якимчук Василь, 2012, Сарни – 2,5
11. Павлюк Семен, 1883, Сарни – 2,0
12. Юрчук Віталій, 1888, Сарни – 1,5
У турнірі з меншим регламентом часу в 7 турів по 5 хвилин боротьба завязалася між Віктором Параницею та Андрієм Чернецовим. Більш досвідченіший Параниця тактично переграв свого вазаві та вдруге за день став переможцнем. Андрій Чернецов – другий. Боротьбу за третє місце, за одинакової кількості очок між трьома учасниками, виборов Володимир Галаган. Олександр Абрамчук – четвертий. Іван Зань, також вдруге за день, стає пятим. Не впорався з напругою змагань та замкнув першу десятку Олексій Жакун.
Блиц 7 турів по 5 хвилин
Турнірна таблиця:
1. Параниця Віктор, 2050, Сарни - 6,0 очок
2. Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 5,5
3. Галаган Володимир, 2033, Сарни – 3,5
4.Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 3,5
5. Зань Іван, 1964, Сарни - 3,5
6. Корсун Юрій, 1900, Сарни – 3,0
7. Годунко Віталій, 1976, Сарни – 3,0
8. Макаревич Віктор, 1972, Сарни – 2,5
9. Павлюк Семен, 1883, Сарни – 2,5
10. Жакун Олексій, 2148, Дубровиця – 2,0
11. Якимчук Василь, 2012, Сарни – 1,5
12. Юрчук Віталій, 1888, Сарни – 1,0
Автор: Олександр АБРАМЧУК, Сарни.