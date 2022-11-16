У Житомирі засудили викладача-колаборанта

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури викладача місцевого навчального закладу визнано винним у підтриманні рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).Суд призначив покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, а також посади в державних і комунальних установах, пов’язаної зі здійсненням навчальної та викладацької діяльності строком на 10 років.На даний час вирок суду набрав чинності.Прокурори у суді довели, що колабораційною діяльністю у вересні цього року займався викладач одного з університетів міста Житомира.Зокрема, перебуваючи у центрі міста, після зборів громадської організації, він публічно закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора. Переконував членів цієї громадської організації у тому, що росіяни – «наш братський народ, і влада росії робить все, аби допомогти Україні позбутися неонацистських формувань та поновити відносини між нашими країнами».Засуджений зневажливо висловлювався про Революцію Гідності, називаючи події 2014 року «переворотом», закликав житомирян «підтримати денацифікацію України».