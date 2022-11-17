Неповнолітнього уродженця Полтавщини на Волині засудили до шести років позбавлення волі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 17-річного жителя міста Кременчук Полтавської області винуватим у вчиненні неодноразового незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).Нагадаємо, раніше судимого вже за наркозлочини неповнолітнього затримали у Луцьку 13 січня 2022 року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP.Особливо небезпечні психотропи знайшли правоохоронці і під час обшуку у його тимчасовій оселі – неповнолітній поширював їх через «закладки».Наступних шість років він проведе за ґратами.