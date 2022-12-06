XII-й етап на визначення володаря кубка м. Сарни із шахів

Турнір до дня Збройних сил України в залік 12-етапу на визначення володаря кубка м. Сарни провели шахісти сарненщини. Спершу учасники послухали учасників бойових дій (по відомих причинах їх імена поки не називатимемо) та віддали належне відданості, силі та мужності наших захисників. Після чого зіграли 9 турів по 10 хвилин на партію.Надзвичайно потужно на старті турніру виглядав Андрій Чернецов, котрий після пяти турів не втратив жодного очка і уже майже приймав вітання. Та рано. В шостому турі він ще вдало зводить внічию свою партію проти основного конкурента Олександра Параниці. І здається все. Та знову ні. В трьох заключних партіях він зумів набрати всього одне очко та задовільнився бронзовою нагородою.Але повернімося назад. Крім уже згадуваного Чернецова добре на старті впряглися в боротьбу Василь Якимчук, Олександр Параниця, Тарас Банацький, Олександр Абрамчук, Петро Кукла та Олексій Жакун. Решта учасників також тримала нитки напруги. Після двох третин дистанції до претендентів на пядестал долучилися Юрій Римарчук, Іван та Микола Копищики. У восьмому турі лідери переграли між собою і за тур до завершення визначилася трійка недосяжних призерів з одинаковою кількістю очок- по 6,5. Це Олександр Параниця, Андрій Чернецов та Олексій Жакун. По місцях їх розставив останній тур. Першим свою партію, на жаль невдало, завершив Андрій Чернецов, програвши Олександру Абрамчуку. Олександр Параниця свій двобій з Олександром Цицюрою звідзначив вікторією і очікував на результат останнього поєдинку, в якому Олексій Жакун в напруженій боротьбі розписав мирову з Василем Якимчуком. Таким чином з результатом 7,5 очок чемпіоном став Олександр Параниця. У срібного призера Олексія Жакуна 7,0 очок. В уже згадуваного Андрія Чернецова бронза з доробком у 6,5 очок. Юрій Рмарчук завершив турнір з багажем у 6,0 очок та четвертим місцем. Пятірку кращих замкнув Олександр Абрамчук – 5, 5 очок.1. Параниця Олександр, 2181, Сарни - 7,5 очок2. Жакун Олексій, 2148, Дубровиця – 7,03. Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 6,54. Римарчук Юрій, 1969, Володимирець – 6,05. Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 5,56. Якимчук Василь, 2012, Сарни – 5,07. Кукла Петро, 2088, Вараш – 5,08. Копищик Іван, 1895, Сарни – 5,09. Копищик Микола, 1900, Сарни – 4,510. Цицюра Олександр, 1986, Сарни – 4,511. Банацький Тарас, 1895, Кричильськ – 4,012. Галаган Володимир, 2033, Сарни – 4,013. Годунко Віталій, 1976, Сарни – 3,514. Юрчук Віталій, 1888, Сарни – 1,515. Корсун Юрій, 1900, Сарни – 1,516. Павлюк Семен, 1883, Сарни – 1,0Схожий за сценарієм відбувся і турнір з меншим регламентом часу в 7 турів по 5 хвилин. Тут впевненою ходою відзначився Петро Кукла, котрий перші шість турів пройшов на одному диханні, влаштовуючи всім справжню припарку. Але в останньому турі Олександр Абрамчук вчинив уже йому пекельний розгром. Втім Петра це не засмутило, адже він за тур до фінішу став переможцем.Боротьба за другу сходинку розгорілася між Олександрами Параницею та Абрамчуком. Завдяки кращому коефіцієнту Бухгольця шальки терезів схилилися в бік Параниці. Абрамчук – третій. Піднявся по щаблях на чотири сходинки вперед Микола Копищик, а найбільший прогрес здійснив Юрій Корсун, котрий піднявся аж на девять позицій.1. Кукла Петро, 2088, Вараш – 6,0очок2. Параниця Олександр, 2181, Сарни - 5,03. Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 5,04. Копищик Микола, 1900, Сарни – 4,05. Жакун Олексій, 2148, Дубровиця – 3,56. Корсун Юрій, 1900, Сарни – 3,57. Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 3,08. Годунко Віталій, 1976, Сарни – 3,09. Банацький Тарас, 1895, Кричильськ – 3,010. Римарчук Юрій, 1969, Володимирець – 2,511. Павлюк Семен, 1883, Сарни – 2,012. Галаган Володимир, 2033, Сарни – 1,5