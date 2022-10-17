X-й етап на визначення володаря кубка м. Сарни з шахів 2022 року

Вже десятий за ліком етап на визначення володаря кубка міста Сарни провели сарненські щахісти. Цього разу його було присвячено святу Покрови Пресвятої Богородиці – покровительки українського війська.Зіграли турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію. Найкраще спочатку турніру справи пішли у Олексія Жакуна, Миколи Копищика, Івана Заня, Олександра Параниці та Андрія Чернецова. Пізніше до них долучилися Михайло Стоноженко та Василь Якимчук.Після двох третин дистанції окреслилися два лідери на золоту нагороду - Андрій Чернецов та Олександр Параниця і два претенденти на бронзу – Михайло Стоноженко та Микола Копищик, а також велика група із дюжини переслідувачів.За тур до завершення перші двоє лідерів були уже недосяжними для решти учасників. Чемпіона в заочній боротьбі мав вирішити заключний тур. Першим свою партію завершив Андрій Чернецов, котрий здобув лише нічию у партії проти Василя Якимчука. Після чого все уже було у руках Олександра Параниці, який в упертій боротьбі схилив таки шальки терезів на свій бік в поєдинку із гостем з м. Вараш Петром Куклою та з результатом в 7,5 очок завоював почесний трофей.У Андрія Чернецова 7,0 очок та срібна нагорода. У боротьбі за бронзову нагороду відразу четверо претендентів Іван Зань, Михайло Стоноженко, Василь Якимчук і Андрій Клімцов з м. Вараш набрали одинакову кількість очок – по 5,5. У Івана Заня виявилися найкращі додаткові показники – коефіцієнти Бухгольця, а відповідно і останнє вакантне місце на східцях пядесталу.1.Параниця Олександр, 1994, Сарни – 7,5 очок2.Чернецов Андрій, 1780, Сарни – 7,03.Зань Іван, 1630, Сарни - 5,54.Cтоноженко Михайло, 1698, Сарни - 5,55.Якимчук Василь, 1779, Сарни – 5,56.Клімцов Андрій, 1702, Володимирець – 5,57.Кукла Петро, 1780, Вараш – 5,08.Галаган Володимир, 1765, Сарни – 5,09.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 5,010.Цицюра Олександр, 1748, Сарни – 5,011.Копищик Микола, 1689, Сарни – 4,512.Годунко Віталій, 1678, Сарни – 4,513.Параниця Віктор, 1796, Сарни - 4,514.Абрамчук Олександр, 1714, Чудель – 4,515.Сергійчук Віктор, 1650, Стрільськ – 4,016.Копищик Іван, 1655, Сарни – 3,517.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 3,518.Павлюк Семен, 1478, Сарни – 3,019.Макаревич Віктор, 1636, Сарни – 1,020.Юрчук Віталій, 1411, Сарни – 0,5У другому турнірі дня з меншим регламентом часу у 7 турів по 5 хвилин знову завязалася боротьба між двома лідерами. Однак цього разу компанію Андрію Чернецову склав Олександр Абрамчук котрий вибив з боротьби у 5 турі головного претендента Олександра Параницю. Обоє заочно змагалися між собою і на фініші набрали по 5,5 очок. Кращі додаткові показники також виявилися рівні, що буває дуже рідко, і тільки колір фігур ( чорні) у поєдинку між собою дали можливість Андрію Чернецову стати переможцем. Боротьба за бронзову нагороду повторилася із 100% точністю як і в попередньому турнірі тільки учасники були зовсім інші. По 4,5 очок набрали Олександр Параниця, Віктор Сергійчук, Віктор Параниця та Олексій Жакун. Щасливчиком із кращими додатковими показниками став Олександр Параниця. Відмічу що в пятірці кращих опинилися аж троє представників, що вибралися із підвалин попереднього турніру.1.Чернецов Андрій, 1780, Сарни – 5,5 очок2.Абрамчук Олександр, 1714, Чудель – 5,53.Параниця Олександр, 1994, Сарни – 4,54.Сергійчук Віктор, 1650, Стрільськ – 4,55.Параниця Віктор, 1796, Сарни - 4,56.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 4,57.Копищик Микола, 1689, Сарни – 3,58.Кукла Петро, 1780, Вараш – 3,59.Клімцов Андрій, 1702, Володимирець – 3,510.Зань Іван, 1630, Сарни - 3,511.Копищик Іван, 1655, Сарни – 3,012.Годунко Віталій, 1678, Сарни – 3,013.Якимчук Василь, 1779, Сарни – 2,514.Макаревич Віктор, 1636, Сарни – 2,015.Галаган Володимир, 1765, Сарни – 1,516.Юрчук Віталій, 1411, Сарни – 1,017.Павлюк Семен, 1478, Сарни – 1,0Олександр Абрамчук, Сарни.