Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 10.12 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 93760 (+370) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2940 (+3) од,бойових броньованих машин / APV ? 5917 (+5) од,артилерійських систем / artillery systems – 1927 (+1) од,РСЗВ / MLRS – 397 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 211 (+0) од,літаків / aircraft – 281 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 264 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1603 (+0),крилаті ракети / cruise missiles ? 592 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4535 (+4) од,спеціальна техніка / special equipment ? 167 (+3).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Lyman directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!