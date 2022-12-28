На Рівненщині виявили більше 60 злочинів, пов’язаних з привласненням благодійних внесків та незаконним використанням гуманітарної допомоги

Реагуючи на виклики воєнного часу, у червні цього року в обласній прокуратурі створено міжвідомчу робочу групу з питань запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із розкраданням та незаконним використанням гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.
В межах її роботи між усіма причетними службами та правоохоронними органами налагоджено систематичне опрацювання даних щодо осіб, які отримали дозволи на виїзд за кордон по гуманітарну допомогу та відомості про задекларовані і поставлені на території області вантажі гуманітарної допомоги.
За результатами спільних заходів цьогоріч правоохоронними органами регіону виявлено 61 правопорушення указаної категорії, вчинені як окремими людьми, так і групами осіб. З них 18 – пов’язанні з незаконним використанням гуманітарної допомоги та розтратою бюджетних коштів; 35 – за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, які перераховувались як благодійні пожертви та 8 – щодо таємного викрадення скриньок з благодійною допомогою.
З урахуванням даних, отриманих в ході досудового розслідування, до суду направлено 8 обвинувальних актів, фігуранти яких вчинили 38 злочинів. Для відшкодування завданих збитків судом накладено арешт на майно обвинувачених загальною вартістю близько 1 млн грн.
Ще у 2 кримінальних провадженнях особам вже повідомлено про підозру. Серед них і 9 учасників злочинного угруповання, які займались збутом під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації.
Судами першої інстанції засуджено вже двох продавців гуманітарної допомоги. Крім того, одним з вироків конфісковано 6 автомобілів в дохід держави та, враховуючи правовий статус даного майна як гуманітарної допомоги, прийнято рішення про передачу цих автомобілів на потреби Збройних сил України.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.