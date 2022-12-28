На Рівненщині виявили більше 60 злочинів, пов’язаних з привласненням благодійних внесків та незаконним використанням гуманітарної допомоги

Реагуючи на виклики воєнного часу, у червні цього року в обласній прокуратурі створено міжвідомчу робочу групу з питань запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із розкраданням та незаконним використанням гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.В межах її роботи між усіма причетними службами та правоохоронними органами налагоджено систематичне опрацювання даних щодо осіб, які отримали дозволи на виїзд за кордон по гуманітарну допомогу та відомості про задекларовані і поставлені на території області вантажі гуманітарної допомоги.За результатами спільних заходів цьогоріч правоохоронними органами регіону виявлено 61 правопорушення указаної категорії, вчинені як окремими людьми, так і групами осіб. З них 18 – пов’язанні з незаконним використанням гуманітарної допомоги та розтратою бюджетних коштів; 35 – за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, які перераховувались як благодійні пожертви та 8 – щодо таємного викрадення скриньок з благодійною допомогою.З урахуванням даних, отриманих в ході досудового розслідування, до суду направлено 8 обвинувальних актів, фігуранти яких вчинили 38 злочинів. Для відшкодування завданих збитків судом накладено арешт на майно обвинувачених загальною вартістю близько 1 млн грн.Ще у 2 кримінальних провадженнях особам вже повідомлено про підозру. Серед них і 9 учасників злочинного угруповання, які займались збутом під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації.Судами першої інстанції засуджено вже двох продавців гуманітарної допомоги. Крім того, одним з вироків конфісковано 6 автомобілів в дохід держави та, враховуючи правовий статус даного майна як гуманітарної допомоги, прийнято рішення про передачу цих автомобілів на потреби Збройних сил України.