Що таке ПЕТ плівка

Що відомо про плівку РЕТ? Поліетилентерефталат – полімер з дуже перспективним набором характеристик. Його властивості унікальні, адже значно варіюють, в залежності від виду добавок, які використовуються під час виробництва тари та пакувальних матеріалів.

ПЕТ вироби коштують недорого. Вони застосовуються в різних сферах та підходять для переробки. Ємності створюються шляхом формування чи лиття під тиском з використанням преформи. Тонка плівка та волокна формуються завдяки екструзії. Щоб зробити плівку жорсткою чи пластичною, надати їй температурної стійкості, досягти певного рівня матовості чи вплинути на ряд інших характеристик додають спеціальні компоненти. Для здобуття бажаних властивостей готового продукту виробники можуть міняти цикли охолодження та нагрівання. Таким чином вдається варіювати між аморфним станом, що є перш початковим, та кристалічним, в який матеріал переходить у випадку нагрівання до +80оС.

Що цікаво, властивості ПЕТ плівки, як і поляризаційної, що міняє ступінь освітлення в залежності від кута світлопропускання, можуть бути скориговані. В залежності від того, яка форма (кристалічна чи аморфна) виявиться переважаючою в готовому виробі, плівка буде жорсткою чи еластичною, прозорою або матовою.

Властивості та сфера використання

ПЕТ плівка наділена:

– високою прозорістю та блиском;

– гарним рівнем жорсткості;

– стійкістю до впливу переважної кількості хімічних речовин;

– слабкою волого- та газопроникністю;

– міцністю до розривів та проколювань;

– відмінною розтяжністю;

– значним рівнем ударостійкості при високих та низьких температурах.

Формування плівки не передбачає високих затрат. Вона легко фарбується та добре підходить для кольорового друку. Згодом матеріал може бути перероблений та застосований для повторного використання. Бажаєте придбати ПЕТ плівку? Замовляйте товари від компанії Leonix!

Поліетилентерефталат приміняється для різних цілей та задач, наприклад, для виробництва синтетичних волокон, в тому числі, лавсана. Знайшов він своє місце навіть у автомобільній промисловості. З нього виробляють деталі:

– двигунів;

– компресорів;

– електроплат;

– кузова;

– насосів та інші елементи.

Звісно, наймасштабнішим є виробництво упаковки та плівок, серед яких – стрейтч, вакуумна, термозбіжна тощо. З ПЕТ матеріалу можуть виготовляти й товсту плівку, що має товщину до 4 мкм. Вона дуже міцна та стійка до проколювання, відмінно проявляє себе у вигляді гнучкої упаковки для побутової хімії, рідких і в’язких продуктів. Поліетилентерефталат використовується також для створення етикеток і тари для заморожених продуктів. Висока пластичність та видатні бар’єрні властивості дозволяють виготовляти із сировини блістери й корекси для їжі, а також упаковку для запчастин, сувенірів і побутової техніки.

Повторне використання

Поява технології повторної переробки значно здешевила собівартість РЕТ сировини. Фактично весь процес складається з переробки та дробління. Отримана суміш проходить кілька циклів ретельного миття та очищення від різноманітних домішок. Після цього вона сушиться й розтирається. В результаті можна побачити ПЕТ пластинки, які згодом гранулюються чи надходять на виробництво.

Перероблений пластик може використовуватися без обмежень. Чи має він недоліки? Певно єдиним є поступове погіршення властивостей. Матеріал може з часом втрачати блиск та прозорість, він стає більш крихким. Втім, варто відмітити, що навіть найгірша сировина підійде для процесу піролізу активованого вугілля.