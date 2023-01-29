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На Рівненщині викрито чергового прихильника «руського міра»

Рівненська область / Новини регіону 31-січ, 2023, 12:529 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури жителю Вараша повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, які заперечують збройну агресію рф проти України та глорифікують її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
Зокрема, за даними досудового розслідування, проросійсько налаштований чоловік, який народився у Мелітополі на Запоріжжі, але вже багато років живе у Вараші, через власну сторінку у російській соцмережі «Одноклассники» поширював антиукраїнські дописи, якими виправдовував дії росії в Україні та висловлював підтримку військовим країни-агресора, підтверджуючи проросійські наративи та підкреслюючи вірність ворожої пропаганди щодо агресії російської федерації проти України.
Досудове розслідування здійснює Управління СБ України в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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