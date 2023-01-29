На Рівненщині викрито чергового прихильника «руського міра»

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури жителю Вараша повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, які заперечують збройну агресію рф проти України та глорифікують її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).Зокрема, за даними досудового розслідування, проросійсько налаштований чоловік, який народився у Мелітополі на Запоріжжі, але вже багато років живе у Вараші, через власну сторінку у російській соцмережі «Одноклассники» поширював антиукраїнські дописи, якими виправдовував дії росії в Україні та висловлював підтримку військовим країни-агресора, підтверджуючи проросійські наративи та підкреслюючи вірність ворожої пропаганди щодо агресії російської федерації проти України.Досудове розслідування здійснює Управління СБ України в Рівненській області.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, з конфіскацією майна.