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Данілов – світу: Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок...

Головна / Війна з московитами 02-січ, 2024, 10:059 prov 0
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує, що найкраща гарантія безпеки та миру для всього світу – знищення російського злочинного терористичного режиму.
Джерело: Данілов у Facebook
Пряма мова: "Тільки системне, послідовне і методичне знищення путінського фашистського утворення — найкраща гарантія безпеки для України та світу, відсутність ракетної загрози для мирних міст. Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок...
Ми боролися й будемо боротися, скільки б ракет не летіло в нашому небі. Немає сили, яка могла б нас зупинити, поки не будуть помщені всі 513 вбитих українських дітей, полеглі захисниці й захисники, кожна безневинна закатована українська душа.
Все повернемо сторицею!".
Деталі: Секретар РНБО подякував захисникам українського неба, рятувальникам, лікарям і енергетикам. Всім, хто нині протистоїть російським терористичним атакам.
Нагадаємо: В ніч на 2 січня Росія здійснила масований удар з повітря різноманітними засобами ураження, зокрема крилатами ракетами та "Кинджалами". Дуже потужно працювала українська ППО.
У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах, за попопередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням. Також відомо про 20 постраждалих. 
У Харкові є влучання в житлову забудову міста, одна людина загинула, понад 40 дістали поранення.
Джерело.
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