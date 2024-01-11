Ми готові до рішучих дій: Буданов позначив фактори для перелому ситуації

Основні тези Кирила Буданова:
- Ракетні удари по Україні
— У російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються.
- Виготовлення боєприпасів
- Застосування безпілотників та мінних полів
Ще один фактор ? щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.
Ми знаємо рішення для безпілотників ? це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання. Це повертає нас до питання виробничих потужностей. Немає нічого невирішуваного, але до уваги потрібно брати все.
- Контроль Чорного моря
— Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики через війну.
— Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії.
- Операції в Криму
- Економіка рф повинна послабшати
— Економіка [росії] може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго.
— Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки рф, які досі залишались осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом.
- Допомога Україні
— Економічний сектор України потребує підтримки, аби гарантувати стабільність держави. Інші питання стосуються лише України.
- Війна росії
— Тим, хто за кордоном вважає, що втомився від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території.
— росія веде війну не лише проти України. Вона веде війну проти НАТО, про що з самого початку твердить їхня пропаганда.
— Російські військовополонені розповідали нам про своє здивування, коли вони не побачили тут жодного солдата НАТО. У їхньому розумінні, вони прийшли, щоб вести війну проти них, і Україна ? це лише перший етап.
Джерело.