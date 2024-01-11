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Ми готові до рішучих дій: Буданов позначив фактори для перелому ситуації

Головна / Війна з московитами / Суспільство 12-січ, 2024, 13:419 prov 106
Дії російського агресора у 2023-му, нинішнє становище москви та фактори, які можуть переламати ситуацію на полі бою, а також ситуації з боєприпасами, застосуванням дронів та операції в Криму – про це розповів керівник Головного управління розвідки при Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Le Monde.
Основні тези Кирила Буданова:
  • Ракетні удари по Україні
— Причина російських ракетних ударів наприкінці 2023 і на початку 2024 року вельми банальна: їм хотілось якомога швидше оголосити минулий рік “переможним” і перейти до наступного. Проте реальних воєнних успіхів у росіян не було.
— У російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються.
  • Виготовлення боєприпасів
— Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених росією боєприпасів. Йдеться не про куплені за кордоном снаряди, а саме про вироблені їхньою промисловістю. Водночас відзначаємо зниження їхньої якості.
  • Застосування безпілотників та мінних полів
— Інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій.
Ще один фактор ? щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.
Ми знаємо рішення для безпілотників ? це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання. Це повертає нас до питання виробничих потужностей. Немає нічого невирішуваного, але до уваги потрібно брати все.
  • Контроль Чорного моря
— Північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи.
— Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики через війну.
— Ми регулярно атакуємо військовий  флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії.
  • Операції в Криму
— У 2023 році відбулись перші українські висадки на території тимчасово окупованого Криму, хоча дехто вважав їх неможливими. Це дає надію ? особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки.
  • Економіка рф повинна послабшати
— Усі думали, що у москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка.
— Економіка [росії] може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго.
— Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки рф, які досі залишались осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом.
  • Допомога Україні
— Потрібно більше снарядів і артилерійських систем. Йдеться не лише про сучасні технології. Нас цікавить усе, включно зі старими системами, які вже не використовуються. Питання кількості ? важливе.
— Економічний сектор України потребує підтримки, аби гарантувати стабільність держави. Інші питання стосуються лише України.
  • Війна росії
— Війна почалась 10 років тому, повномасштабне вторгнення триває з 2022 року. Втома проявляється як на індивідуальному, так і на суспільному рівнях. Я не критикую, це цілком пояснюване явище. Головне ? знайти рішення, і ми їх вчасно знайшли.
— Тим, хто за кордоном вважає, що втомився від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території.
— росія веде війну не лише проти України. Вона веде війну проти НАТО, про що з самого початку твердить їхня пропаганда.
— Російські військовополонені розповідали нам про своє здивування, коли вони не побачили тут жодного солдата НАТО. У їхньому розумінні, вони прийшли, щоб вести війну проти них, і Україна ? це лише перший етап.
Джерело.
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